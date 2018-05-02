Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bomba iddia! Şenol Güneş ya Trabzonspor başkanı ya da TFF başkanı olacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in TFF başkanlığına aday olacağı iddia edildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 01:52
Bomba iddia! Şenol Güneş ya Trabzonspor başkanı ya da TFF başkanı olacak

Şenol Güneş’in sezon sonunda Beşiktaş’a veda edip, teknik direktörlük kariyerini de noktaladığını açıklayacağı iddiası Trabzon’da bir anda gündemin birinci maddesi haline geldi.

 

Şenol Güneş’in futboldan kopamayacağını ve Trabzonspor'da Aralık ayında yapılacak kongre için hazırlanacağı iddiası ise bu iddianın devamı olarak konuşuluyor.

Şenol Güneş için bir başka iddia ise TFF başkanlığı için adaylığını koyacağı yönünde.

Fakat camianın önde gelen isimlerinin Güneş için son dönemin en güçlü yönetimini hazırlayarak karşısına aday çıkarmadan destek verecekleri ise gelen bilgiler arasında.

 

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 01:52
  1. Şenol Güneş
  2. Beşiktaş
  3. Trabzonspor
  4. TFF
  5. TFF Başkanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsmail Kartal Ankaragücü'nde kalacak mı? Resmi açıklama geldi
    1. İsmail Kartal Ankaragücü'nde kalacak..
    2. Hıncal Uluç'tan çarpıcı açıklama:..
    3. Trabzonspor'dan transfer bombası!..
    4. Muhalefet ittifak konusunda anlaştı!..
    5. Bomba iddia! Şenol Güneş ya..
    6. Aykut Kocaman: Galatasaray'ın puan..
    7. Akşener, CHP'yi parmağında oynatıyor
    8. İttifak haberlerinden sonra Saadet..
    9. Başakşehir'in yıldız futbolcusuna..
    10. Ryan Babel takımdan ayrılıyor mu?..
    11. Cüneyt Çakır'a tepkiler sürüyor!..
    12. Ve Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde..
    13. Bakan gülme krizine girdi!
    14. Muharrem İnce'den ittifak mesajı!
    15. Türkiye yardım elini uzattı
    16. Muhalefet ittifakta anlaştı!
    17. Standard & Poor's'dan skandal Türkiye..
    18. Uzun yaşamın 3 sırrı
    19. İşte CHP - Saadet Partisi ve İYİ Parti..
    20. Kim daha duygusal? Kadınlar mı,..
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Temel Karamollaoğlu ilk vaadini açıkladı!
    Temel Karamollaoğlu ilk vaadini açıkladı!
    Bülent Arınç, Abdullah Gül'e sitem etti
    Bülent Arınç, Abdullah Gül'e sitem etti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ABD vermedi, yerlisini yaptık!
    ABD vermedi, yerlisini yaptık!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!