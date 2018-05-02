Bomba iddia! Şenol Güneş ya Trabzonspor başkanı ya da TFF başkanı olacak

Şenol Güneş’in sezon sonunda Beşiktaş’a veda edip, teknik direktörlük kariyerini de noktaladığını açıklayacağı iddiası Trabzon’da bir anda gündemin birinci maddesi haline geldi.

Şenol Güneş’in futboldan kopamayacağını ve Trabzonspor'da Aralık ayında yapılacak kongre için hazırlanacağı iddiası ise bu iddianın devamı olarak konuşuluyor.

Şenol Güneş için bir başka iddia ise TFF başkanlığı için adaylığını koyacağı yönünde.

Fakat camianın önde gelen isimlerinin Güneş için son dönemin en güçlü yönetimini hazırlayarak karşısına aday çıkarmadan destek verecekleri ise gelen bilgiler arasında.