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Gündem Bolu’da örtü yangınında 2 dönümlük alan kül oldu
Gündem

Bolu’da örtü yangınında 2 dönümlük alan kül oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-09 23:36:00 -
Bolu’da örtü yangınında 2 dönümlük alan kül oldu

olu’nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, erken müdahaleyle söndürüldü. Yangında 2 dönümlük alan küle döndü.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Dereçetinören köyü ormanlık alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kısa süre içerisinde alevleri kontrol altına aldı. Ormanlık alan içerisinde bulunan yaklaşık 2 dönümlük arazi küle döndü.

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