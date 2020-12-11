  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bolu'da çaldıkları elektronik eşyayı İstanbul'da sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Bolu'da çaldıkları elektronik eşyayı İstanbul'da sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 15:13:12 -
Bolu'da çaldıkları elektronik eşyayı İstanbul'da sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

BOLU (AA) - Bolu'da iş yerinden çaldıkları cep telefonu ve elektronik eşyayı İstanbul'da sattıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gölyüzü Mahallesi'ndeki iş yerinden cep telefonu ve elektronik eşya çalındığı ihbarı üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

İş yerindeki ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, İstanbul'dan kiralık araçla kente gelen 2 kişinin cep telefonu ve elektronik eşyayı çaldıktan sonra kaçtıklarını belirledi.

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla D.Ç. (18) ve A.K'yi (20) kent merkezinde yakaladı.

Çaldıkları cep telefonu ve elektronik eşyayı İstanbul'da sattıkları öne sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde olay yerine gelen şüphelilerin iş yerinin kapısını açmak için uzun süre uğraştıkları, zanlılardan birinin kırmak için koşarak cam kapıya çarpması yer alıyor.

Kayıtların devamında şüphelilerin kapıyı delici-kesici aletlerle açtıktan sonra içeri girerek cep telefonu ve elektronik eşyayı çalarak kaçtıkları görülüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldular! İran'dan haddini aşan açıklama
Dünya

Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldular! İran'dan haddini aşan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Zafer Günü'nde Aras türküsünü okuması İran'ı rahatsız etti.
Fas Kralı tepkiler üzerine Filistin açıklaması yaptı
Dünya

Fas Kralı tepkiler üzerine Filistin açıklaması yaptı

Fas ve İsrail arasında normalleşmenin ilan edilmesi sonrası Fas Kralı 6. Muhammed yaptığı açıklamada, Filistin halkının haklarına sahip çıka..
Başkan Erdoğan’ın çağrısı sonrası Cihat Yaycı’dan dikkat çeken açıklama
Gündem

Başkan Erdoğan’ın çağrısı sonrası Cihat Yaycı’dan dikkat çeken açıklama

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’e kıyıdaş tüm ülkeleri konferansa davet etmesini değerle..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay