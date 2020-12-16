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Aktüel Bolu'da bir caddeye Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'in ismi verildi
Aktüel

Bolu'da bir caddeye Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'in ismi verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 15:42:19 -
Bolu'da bir caddeye Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'in ismi verildi

BOLU (AA) - Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'in adı, Bolu Belediyesi tarafından bir caddeye verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclisinin aralık ayı 1. birleşiminde, Bolu'nun yetiştirdiği önemli cimnastikçilerden eski dünya şampiyonu, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'in adının bir caddeye verilmesi kararlaştırıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın talimatıyla, gerek sporculuk gerekse Cimnastik Federasyonu Başkanlığı döneminde elde ettiği sayısız başarıyla Bolu'nun ve Türkiye'nin gururu olduğu belirtilen Çelen'in adı, merkez Okçular köyünde bir caddeye verildi.

Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çelen'in adını yaşatacak caddenin iki ucuna "Suat Çelen Caddesi" tablası astı.


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