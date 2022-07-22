Bölücüler ve terör seviciler birbirini ağırladı!
Önceki gün Dohuk’ta ABD ve PKK tarafından düzenlenen saldırıdan Türkiye’yi sorumlu tutan ve sorumluların bulunmasını talep etme cüreti gösteren bölücü yuvası Diyarbakır Barosu’na, terör seviciler tarafından destek ziyaretleri başladı.
Yeni Akit Ankara
Dohuk’taki kirli provokasyonun yapılmasıyla eş zamanlı olarak sosyal medya üzerinden, saldırıdan Türkiye’yi sorumlu tutan bölücü yuvası Diyarbakır Barosu’na, terör seviciler tarafından destek ziyaretleri yapılıyor.
Terör sevicilerden destek ziyareti!
Bölücü Diyarbakır Barosu’na ilk ziyaretlerden biri, terör sevicilerin bir araya toplanarak Türkiye aleyhinde faaliyette bulunduğu Emek ve Dayanışma Platformu’ndan geldi. Diyarbakır Barosu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Baromuza yönelik basın ve sosyal medya üzerinden sistematik şekilde başlatılan linç kampanyasına karşı destek ve dayanışma ziyaretinde bulunan Emek ve Dayanışma Platformu'na teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.