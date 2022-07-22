  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bölücüler ve terör seviciler birbirini ağırladı!
Aktüel

Bölücüler ve terör seviciler birbirini ağırladı!

Önceki gün Dohuk’ta ABD ve PKK tarafından düzenlenen saldırıdan Türkiye’yi sorumlu tutan ve sorumluların bulunmasını talep etme cüreti gösteren bölücü yuvası Diyarbakır Barosu’na, terör seviciler tarafından destek ziyaretleri başladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 15:06:00 -
Bölücüler ve terör seviciler birbirini ağırladı!

Yeni Akit  Ankara

Dohuk’taki kirli provokasyonun yapılmasıyla eş zamanlı olarak sosyal medya üzerinden, saldırıdan Türkiye’yi sorumlu tutan bölücü yuvası Diyarbakır Barosu’na, terör seviciler tarafından destek ziyaretleri yapılıyor.

Terör sevicilerden destek ziyareti!

Bölücü Diyarbakır Barosu’na ilk ziyaretlerden biri, terör sevicilerin bir araya toplanarak Türkiye aleyhinde faaliyette bulunduğu Emek ve Dayanışma Platformu’ndan geldi. Diyarbakır Barosu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Baromuza yönelik basın ve sosyal medya üzerinden sistematik şekilde başlatılan linç kampanyasına karşı destek ve dayanışma ziyaretinde bulunan Emek ve Dayanışma Platformu'na teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23