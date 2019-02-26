Bolu yerel seçim anket sonuçları 2019

Bolu anket sonuçları açıklandı mı? Bolu seçim anketi 2019, Bolu'da son seçim anketi 2019 sonuçlarına göre kim önde olduğu merak edilmekte. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı Bolu'da ipi göğüslemek istiyor. 31 Mart yerel seçim Bolu'da son durum ne? Bolu seçim sonuçlarına ilişkin son dakika haberlerinin buradan takip edebilirsiniz.

Bolu seçim anketi 2019. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 200.271 seçmenin bin 14 sandıkta oy kullandığı Bolu'da 31 Mart 2019 yerel seçimler son derece önemli. Zira Bolu Cumhur İttifakı için kritik şehirlerin başında gelmekte. Bolu AK Parti belediye başkan adayı Fatih Metin, CHP Bolu belediye başkan adayı Tanju Özcan oldu. Bolu'da 2019 yerel seçim araşı AK Parti ile CHP adayı arasında geçmesi bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) listelerin teslim edilmesine kısa bir süre kala AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nda yeni gelişmeler yaşandı. MHP 17 ilde, AK Parti ise 4 ilde adaylarını geri çekti. Böylelikle 44 ilde AK Parti, 7 ilde ise MHP aday göstermiş oldu. MHP, Çanakkale, Burdur ve Sinop'ta belediye başkanı adaylarını çekerken, AK Parti de Kars, Kırklareli ve Iğdır'da adaylarını çekti.

Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'nin adayının destekleneceği 17 il ise şu şekilde:

Bilecik

Bolu

Burdur

Çanakkale

Bitlis

Sinop

Siirt

Muş

Hakkari

Edirne

Artvin

Giresun

Ardahan

Ağrı

Yalova

Şırnak

Rize

Bolu için son anket sonçuları henüz açıklanmadı. Ancak hem 2014 yerel seçimleri hem de 24 Haziran 2018 genel seçimleri Bolu'da 31 Mart 2019 yerel seçimlerine ışık tutması açısından önemlidir.

Bolu 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Alaaddin Yılmaz % 49.6

CHP adayı Mehtap Özcan Mısırlıoğlu % 37.7

MHP adayı Şükrü Gülez % 9.9

Bolu 24 Haziran genel seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: % 65.89

Muharrem İnce: % 23.31

Meral Akşener: % 8.53

Temel Karamollaoğlu: % 1.22

Selahattin Demirtaş: % 0.81

Doğu Perinçek: % 0.24

Cumhur İttifakı: % 67.29

Millet İttifakı: % 30.63

AK Parti: % 52.14

CHP: % 20.39

MHP: % 15.15

İYİ Parti: % 8.69

HDP: % 1.61

SP: % 1.55

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