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Aktüel Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak etkili oluyor
Aktüel

Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2020-12-22 09:33:36 -
Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak etkili oluyor

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan yoğun sis ve sağanak, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Sis ve sağanak, özellikle Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ile Bakacak mevkilerinde etkili oluyor.

Yol güzergahında bulunan sis lambaları sürekli açık tutulurken, polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Anadolu Otoyolu'nda ise sis ve sağanak Bolu Dağı Tüneli, Elmalık ve Yumrukaya mevkilerinde etkisini gösteriyor. Otoyolda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Öte yandan Bolu Dağı'nda gece saatlerinde kar yağışı da etkili oldu.

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