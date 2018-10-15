Bolt'a transfer teklifi!

100 ve 200 metrenin dünya rekortmeni efsanevi atlet Usain Bolt, atletizm kariyerini bitirdikten sonra futbola yönelmişti.

Avustralya'nın Central Coast Mariners kulübünde forma giyen Jamaikalı eski atlet, futbol kariyerinin ilk gollerini geçtiğimiz günlerde Macarthur South West United ile oynadıkları maçta atmıştı.

Söz konusu maçta iki kez fileleri havalandıran Bolt'la ilgili bugün Avustralya basınından bomba bir transfer iddiası geldi.

Ülkede yayım yapan Daily Telegraph gazetesi Bolt'a Güney Avrupa'dan 2 yıllık bir transfer teklifi geldiğini yazdı.

Haberde ismi verilmeyen takımın çok kısa bir süre önce bir iş adamı tarafından satın alındığı ve gelecek sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hedeflediği ifade edildi.

KAYNAK: FANATİK