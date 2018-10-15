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Bolt'a transfer teklifi!

Geçtiğimiz günlerde aktif futbolculuk yaşantısının ilk gollerini kaydeden Jamaikalı efsanevi sprinter Bolt'a Avrupa'nın önemli bir kulübünden transfer teklifi olduğu iddia edildi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 18:21
Bolt'a transfer teklifi!

100 ve 200 metrenin dünya rekortmeni efsanevi atlet Usain Bolt, atletizm kariyerini bitirdikten sonra futbola yönelmişti.

Avustralya'nın Central Coast Mariners kulübünde forma giyen Jamaikalı eski atlet, futbol kariyerinin ilk gollerini geçtiğimiz günlerde Macarthur South West United ile oynadıkları maçta atmıştı.

Söz konusu maçta iki kez fileleri havalandıran Bolt'la ilgili bugün Avustralya basınından bomba bir transfer iddiası geldi.

Ülkede yayım yapan Daily Telegraph gazetesi Bolt'a Güney Avrupa'dan 2 yıllık bir transfer teklifi geldiğini yazdı.

Haberde ismi verilmeyen takımın çok kısa bir süre önce bir iş adamı tarafından satın alındığı ve gelecek sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hedeflediği ifade edildi.

KAYNAK: FANATİK

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 18:21
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