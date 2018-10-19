“Bolt 100 sene uğraşsa futbolcu olamaz”

Alman Teknik Direktör Markus Babbel, atletizmi bırakıp futbola yönelen Jamaikalı Usain Bolt'un 100 yıl antrenman yapsa da profesyonel bir futbolcu olamayacağını söyledi. Babbel, “Bolt'un Avustralya A-League'de oynaması sansasyonel bir pazarlama taktiği. Bu şekilde lig dünya basınının dikkatini çekmeyi başardı. Ancak ben Bolt'u ciddiye almıyorum” diye konuştu

Avustralya'da Western Sydney Wanderers takımını yöneten Babbel, atletizmi bırakarak kariyerine futbolcu olarak devam eden Usain Bolt hakkında açıklamalarda bulundu.

“100 yıl bile geçse...”

Bolt'u çıplak gözle izlediğini belirten Babbel “Onu oynarken gördüm. 100 yıl bile geçse profesyonel bir futbolcu seviyesine ulaşabileceğini sanmıyorum” dedi.

“Sansasyonel bir pazarlama taktiği”

İsviçre'de yayınlanan Blick gazetesine konuşan Alman Teknik Direktör, “Bolt'un Avustralya A-League'de oynaması sansasyonel bir pazarlama taktiği. Bu şekilde lig dünya basınının dikkatini çekmeyi başardı. Ancak ben Bolt'u ciddiye almıyorum” diye konuştu.

Profesyonel kontrata yetmeyecek

32 yaşındaki olimpiyat şampiyonu atlet Usain Bolt, Avustralya'da Central Coast Mariners tarafından Ağustos ayından beri deneniyor.

Şu ana kadar hazırlık maçlarında iki gol atan Bolt'un fiziksel durumunun ve kalitesinin profesyonel kontrat yapmasına yetmeyeceği düşünülüyor.

Malta’ya gitmemişti

Bolt'a geçtiğimiz günlerde Malta ekibi Valletta'nın kontrat teklifi sunduğu ancak Jamaikalı'nın bunu reddettiği basında yer almıştı.