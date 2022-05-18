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Aktüel Bölgeyi kana bulayacaklardı... Enselendiler
Aktüel

Bölgeyi kana bulayacaklardı... Enselendiler

İçişleri Bakanlığı, Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li kadın teröristin yakalandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 16:41:00 -
Bölgeyi kana bulayacaklardı... Enselendiler

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda; 2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç'ten hareketle Aziz üzerinden Afrin'e geleceği bilgisinin elde edildiği belirtildi.

Bugün yapılan operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 teröristin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada, uzaktan kumanda düzenekli 5,6 kilogram C4 tipi plastik patlayıcı yüklü demir bilyelerle güçlendirilmiş, 4 elektrikli fünye ateşleme sistemi olan, canlı bomba yeleğinin ele geçirildiği bilgisi verildi.

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