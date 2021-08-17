Bölgeden görüntüleri paylaştı... "Sel bölgesinde HES patladı" iddialarına yalanlama

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından, yaşanan afetin bölgede bulunan hidroelektrik santralinin (HES) patlamasından kaynaklandığı iddiaları sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci Adem Metan, hidroelektrik santralinin önünden yayın yaparak söz konusu iddiaları yalanladı.

Metan, "Günlerdir konuşulan konulardan biri bu bölgedeki HES'in patlamış olmasıydı. Bahsi geçen HES tam arkamda. Burada bahsedilidği gibi bir baraj yok. Yukarıdan aşağı borular geliyor, suyu taşıyor, merkeze getiriyor ve elektirik üretiyor. Fakat burada bahsedilidği gibi bir baraj ve su birikintisi yok" diye konuştu.