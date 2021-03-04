Boğaziçi'ndeki eylemciler bu görüntüleri izlesin

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak atanmasıyla birlikte başlayan protesto gösterileri, muhalifler tarafından "özgürlük mücadelesi" ve "direniş" olarak pazarlandı.

Memleket muhaliflerinin "direnişçi" olarak servis etmeye çalıştığı Boğaziçili provokatörler, hiçbir özgürlükleri kısıtlanmadığı halde söz de özgürlük savaçlıları olarak datayıldı.

Bu skandal, akıllara Türkiye'nin gerçek direnişçilerini ve özgürlük mücadelecilerine getirdi.

28 Şubat döneminde Müslüman öğrenciler, mütedeyyinlere uygulanan baskıların kaldırılması için gerçek bir direniş örneği sergilemişti. Boğaziçililere ders olacak görüntüler, tekrar sosyal medyada yayınlanmaya başlandı.