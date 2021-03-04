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Gündem Boğaziçi'ndeki eylemciler bu görüntüleri izlesin
Gündem

Boğaziçi'ndeki eylemciler bu görüntüleri izlesin

Boğaziçi Üniversitesi’nde, hiçbir baskıya maruz kalmadıkları halde sadece Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını bahane ederek eylem başlatan çakma özgürlükçüleri rezil edecek görüntüler akıllara geldi. 28 Şubat’ta, gerçekten özgürlük isteyen ve sadece başörtüleri nedeniyle okuma hakları elinden alınan öğrenciler gerçek manada direniş göstermişti.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 15:55:00 -

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak atanmasıyla birlikte başlayan protesto gösterileri, muhalifler tarafından "özgürlük mücadelesi" ve "direniş" olarak pazarlandı.

Memleket muhaliflerinin "direnişçi" olarak servis etmeye çalıştığı Boğaziçili provokatörler, hiçbir özgürlükleri kısıtlanmadığı halde söz de özgürlük savaçlıları olarak datayıldı.

Bu skandal, akıllara Türkiye'nin gerçek direnişçilerini ve özgürlük mücadelecilerine getirdi.

28 Şubat döneminde Müslüman öğrenciler, mütedeyyinlere uygulanan baskıların kaldırılması için gerçek bir direniş örneği sergilemişti. Boğaziçililere ders olacak görüntüler, tekrar sosyal medyada yayınlanmaya başlandı.

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