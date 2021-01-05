Boğaziçi Üniversitesinde atama protestosu

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesinde bir grup, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasını protesto etti.

Rektörlük binası önünde toplanan bir grup akademisyen ve öğrenci, atamaya tepki göstererek slogan attı.

Cübbelerini giyerek rektörlük binasına arkalarını dönen bazı akademisyenler de üniversitenin 15 maddeden oluşan etik ilkelerini okudu.

Alkış ve sloganlarla tepkilerini dile getiren gruptakiler, dünkü protestoda yaşanan olaylar nedeniyle gözaltına alınan 22 kişi arasında yer alan öğrencilerinin serbest bırakılmasını istedi.

Bu arada, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Üniversite önündeki meydan, bariyerlerle çevrilirken kapı önünde olası durumlara karşı polis ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

- Olayın geçmişi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına tepki gösteren bir grup, Beşiktaş'taki Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde toplanarak basın açıklaması ve protesto gösterisi yapmak istemişti.

Gösteride gruptaki bazı kişiler, "Katil polis üniversiteden defol" sloganı atarak, terör örgütüne ait marşlar eşliğinde halay çekmişti.

Protesto sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 4'ü Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 28 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlenmiş, 22 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının, geçmiş yıllarda sol-sosyalist terör örgütlerinin kırsal yapılanmalarında faaliyet yürütmekteyken ölen kişilerin cenaze ve anma programlarına katıldıkları, terör örgütlerinin açık alan yapılanmaları tarafından organize edilen çeşitli toplumsal olaylarda yer aldıkları belirlenmişti.

Ayrıca zanlılardan bazılarının, terör örgütleri adına pankart asma, yazılama, korsan gösteri gibi illegal etkinliklerde yer aldıkları ve yine şüphelilerden bazılarının "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yargılamaların devam ettiği tespit edilmişti.