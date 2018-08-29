Böbrek taşına karşı şeftali tüketin

Şeftali, A vitamini, kalsiyum, sodyum, magnezyum, demir, fosfor, B, C vitamini ve potasyum açısından oldukça zengin bir meyvedir.

Gülgiller familyasındandır. Ilıman bölgelerde yetişir.

Çiçekleri bile kabızlığı giderir ve bağırsak solucanlarını düşürür. Meyvesi hazmı kolaylaştırır. Basur memelerinden doğan şikayetleri giderir, kurtları döker. Safra kesesi ve böbrekler için faydalıdır. Böbrek taşını eritir. Ağız kokusunu giderir. Kalp krizi riskini azaltır. Gut hastalığına karşı da etkilidir. İdrar yollarını temizler. Bol miktarda idrar söktürür. Susuzluğu giderir. Ve vücuda serinlik verir. Sinirleri yatıştırır. Cildi nemlendirir ve canlandırır.

Şeftali Ağustos’ta yenir

Şeftalinin turfandası hem lezzetsiz hem yararsızdır. Şeftali Ağustos’ta yenir. Büyüğünü değil, orta boylu ya da küçük şeftaliyi tercih edin. Büyüklerin çekirdeği yanıktır. Çekirdeği yanık şeftalinin besin değeri azdır. Sertinin değil, yumuşağının besin değeri fazladır...

Kimi insan şeftalinin tüylü kabuğundan huylanır. Böyle bir huyunuz varsa şeftaliyi kaynar suya atıp birkaç saniye bekletmeniz kafidir. Kabuğu kolayca soyulur.