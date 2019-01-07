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Böbrek sorunu olana A vitamini zararlı!

Böbrekle ilgili hemen her hastalık oldukça sinsi seyreder. Enfeksiyonu, taşı, kisti, fonksiyon yetersizliği.. Bunlar önemli problemlerdir.

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:38
Böbrek sorunu olana A vitamini zararlı!

Eğer böbrek taşınız varsa ya da hayatınızın bir döneminde böbrek taşı düşürdüyseniz yapmanız gereken ilk iş, bir dahiliye ya da üroloji uzmanına gitmektir. İdrar testiniz ve özellikle de düşürdüğünüz taşın analizi yapılabildi ise; bu sonuçlar, sizin nasıl beslenmeniz gerektiğine ışık tutacaktır.

Günde en az 8 bardak su içmelisiniz. Çıkardığınız idrarın rengi size günlük su tüketiminizin yeterli olup olmadığı konusunda bilgi verir. Eğer idrar renginiz koyu ise az su içiyorsunuz, eğer renk açık ise yeterli su içiyorsunuz demektir.

Günlük sıvı ihtiyacınızı bir ya da iki kerede tamamlamayın. Yani bir kerede yarım ila bir litre su içmeyin. Soda içmeyin.
Kahve ve çayı az için, unutmayın hiçbir şey suyun yerini tam olarak tutamaz.

C vitamini de oksalat oluşumunu kolaylaştırdığı için C vitamini takviyelerini azaltın. Lifli besinler yiyin.

Kış günlerinin vazgeçilemez meyveleridir turunçgiller. Birer C vitamini deposu olmanın yanında sayısız yararları bulunur. Gelgelelim, eğer böbrek taşı sıkıntınız varsa, bu C vitamini depolarına dengeli yaklaşmalısınız..

Böbrek taşı ırsî mi?

-Kesinliği yok ama, ailenizde taş hastalığı olanlar varsa, sizde de taş hastalığı olabilir.

-Taşların oluşumunu engellemek mümkün mü?

-Elbet de mümkün. Size 24 saatlik idrar analizi ve kan analizi yapılır. Metabolik değerlendirme denilen bu işlemlerle idrarda taş oluşumuna yol açabilecek maddelerin düzeyleri ölçülüp sonuca göre diyet ya da ilaç verilebilir.

-İdrar yolu tümörleri yaygın bir hastalık mıdır?

-Hayır, aslında tümörlere çok az rastlanmaktadır.

-İdrar yolu tümörleri genellikle ne gibi biçimler alır?

-Bunların büyük çoğunluğu habis tümör olur.

-İdrar yolu tümörlerinin belirtileri nedir?

-İdrarda kan, sidik torbasına idrar getiren kanalın tıkanması ve sonradan gelen enfeksiyon..

-İdrar yolunda tümör nasıl teşhis edilir?

-İdrar kanalının röntgenle incelenmesi ve sonda idrar yoluna sokulduğu zaman bir tıkanmaya rastlanmasıyla.

-İdrar yolundaki tümörler ameliyat yoluyla tedavi edilebilir mi?

-Evet, zamanında teşhis konmuşsa..

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 17:38
  1. böbrek taşı
  2. a vitamini
  3. böbrek sağlığı

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