Böbrek hastaları bulgurdan uzak durmalı

Yemeklerde vazgeçemediğimiz mutfağımızda bolca kullanılan bulgurun içerisinde demir, fosfor, B vitaminleri ve potasyum bulunuyor. Kuru baklagillerle pişirildiğinde ise besin değeri iyice artar. Soyma işlemi geçirdiğinde rengi açıldığından besin değeri rengi oranında azalır. Yani ne kadar çok işlem görürse, zamanımızda raf ömrü uzun olsun diye böyle yapılıyor maalesef, tabii besin değerinde azalma oluyor.

Bulgurdaki yüksek lif miktarı kan şekerini düzenler, kalp-damar ve bağırsak hastalıklarından korur.

Ayrıca folik asit hem anne hem de bebek sağlığı için çok önemli olduğundan hamilelerin bol bol tüketmesi gerekir.

Son bir not: Yüksek potasyum miktarı sebebiyle böbrek hastalarının bulgurun pilavından da diğer yemeklerinden de uzak durması gerekir. Bir de ülserlilerin..