BM Genel Kurul Başkanı Bozkır, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Konseyi Toplantısı'na katıldı:

KONYA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Dünya Teşkilatı Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın davetlisi olarak, UCLG Dünya Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Çin'in Guangzhou Belediyesinin ev sahipliğinde video konferansla düzenlenen toplantının açılış oturumunda konuşan Bozkır, kendisini toplantıya davet eden Altay'a teşekkür ederek yerel yönetimlerin, kentlerin küresel vizyonunu gerçekliğe dönüştürmek açısından önemli olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) doğal ortamdan çıkmış olmasına rağmen kentsel alanların, sonuçlarından çok daha derin bir şekilde etkilendiğini ifade eden Bozkır, "Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ını kentlerde gördük. Yerel yönetimler de bu savaşın ön saflarında yer alıyor. O yüzden bu ön saftaki çalışanları unutmamak gerekiyor. Ben inanıyorum ki kentler ve yerel yönetimler Kovid-19 krizini bir fırsata dönüştürebilir. Böylece çok daha sağlam ve iyi bir toparlanma oluşabilir." diye konuştu.

- "UCLG, BM çalışmalarını yerele yaymak için çalışıyor"

Altay da dünya barışını, uluslararası iş birliğini, küresel anlamda önemli sayılabilecek her türlü konuyu gündeminde tutan BM'nin, küresel sistemin daha iyi konuma gelmesini amaçladığını anlattı.

UCLG çatısı altında yer alan tüm yerel ve bölgesel yönetimler adına Bozkır'a teşekkür eden Altay, şunları kaydetti:

"UCLG, BM'nin çalışmalarını yerele yaymak için var gücüyle çalışmaktadır. Yerel ve bölgesel yönetim temsilcilerinin, tüm dünyanın bu yıl yüzleşmek zorunda kaldığı bu zorlu süreçte sizin yanınızda bulunduklarını ve küresel dayanışmayı güçlendirirken sizi destekleyeceklerini ifade ettiklerini de bilmenizi isterim. İlerleyen dönemlerde BM ile eş güdümlü olarak çalışan ve küresel olarak daha etkin bir UCLG görmek bizlerin en büyük amaçlarından birisidir. Bu kapsamda UCLG'nin bu çalışmalarının BM nezdinde de görünürlüğünü ve teşkilatın etkinliğini artırmak için BM'de gözlemci statüsü edinmeyi amaçladığımızı ve bu konuda Genel Kurul Başkanı Sayın Volkan Bozkır'ın desteklerini beklediğimizi ifade etmek istiyorum."