Onların ellerine akıllı cihazları telefon, tablet bilgisayarı tutuşturuyor, onların çok kolay kullanabilmeleri karşısında içten içe olmasını istediğimizi dillendirmeye başlıyoruz: "Bizimki galiba üstün zekalı" Halbuki üstün zekalı bir çocuğun anlaşılabilmesi için çok ciddi testlerden geçmesi gerek.

Zeka, iki uçlu bir yapı. Bir ucu ırsî mirasa; diğer ucu ise sosyal-çevre, eğitim vs. dayandırılabilir.

Yani önce, eşinize ve kendinize bir bakın. Yüzünüzü buruşturmayın hemen, mesele sizinle sınırlı değil ki; geçmişte belki üstün zekâlı biri vardır, siz hiç adını duymamış, kendisini tanımamışsınızdır bile..

Nasıl anlaşılır?

Çocuğun üstün zekaya sahip olup olmadığını belirlemek için, önce objektif bir zeka testi yapılıyor. Durun heveslenmeyin bunun aileler tarafından yapılması mümkün değil. Şurada burada ve tabii internette "zeka testi" etiketiyle dolaşımda olan sorular, ölçü değil.

İki yaşından sonra

Ayrıca zeka testi çocuktan çocuğa değişiyor. Esas olarak zeka seviyesi iki yaşından itibaren ölçülebiliyor.



Varsayalım üstün zekalı!

Durup dururken başınıza iş aldınız demektir. Daha doğrusu çocuğun başına iş açtınız demeliydik! Çünki artık sizde telâş başladı. Çocuğu üstün zekâlı olarak damgaladınız, etiketlediniz, önünüze gelene övünüyorsunuz, onun duyguları, çocukluğu falan bir anda gözünüzden silindi; varsa yoksa eğitimine odaklanmak gibi sarhoşluğa kapıldınız gidiyorsunuz bahtınızın rüzgârına!.

Bu yüzden uzmanlar zekâ testi yapılmasına karşı bile çıkıyorlar. Bu durum ona da, aile olarak size de faydadan çok zarar getirir.

Çocuğunun üstün zekalı olduğunu öğrenen bir aile için, öncelikle doğru bir danışmanlık; eğitim almaya ihtiyaç var.

Önce ailenin çocuğuna yaklaşımını belirlemesi, onunla kaliteli vakit geçirmesi, ihtiyaçlarının farkında olması gerek. Üstün zekâlı çocuğun, sizin övünmelerinize telâşınıza, özel öğretmenler ve özel materyallere değil her çocuk gibi ailesine ihtiyacı var.

Üstün zekalı çocuğunuzu yapacağınız yanlışlarla ileride büyük sorunlar yaşayabilir ya da yaşatabilir durumlara itekleyebilirsiniz. Ya da yetenek ve beceri düzeyleri azalmış, özünde lider ruhlu olmasına rağmen özgüvenini yitirmiş, ürkek, içe kapanmış kendisini çevreden soyutlamış ya da soyutlatılmış bir kişilik haine sokabilirsiniz.

Üstün zekalı çocukların bazıları kendisini toplumdan üstte görüp zarar verici bir özgüvene sahip de olabiliyor veya farklı olduklarını düşünüp kendilerinde kusur var zannedebiliyorlar.

Bebekliklerinde

Gelişimin tüm alanlarında yaşıtlarının ilerisindedirler.

Doğumda diğer çocuklardan daha ağırdırlar.

Olağanüstü hareketlilik gösterirler. Erken yürür, erken konuşur, okumayı erken yaşta öğrenirler.

Anne-baba ya da bakıcıyı erken tanıma ve gülme becerisi gösterirler.

Genel sağlıkları normalin üstündedir.

Üstün ve aşırı duyarlı sinir sistemine sahiptirler. Duyu organları keskindir.

Olgunlaşma daha hızlı gerçekleşir. Bu



İleri yaşlarında



Bağımsız olma özellikleri gösterirler.

Yüksek amaç ve ideallere sahiptirler, liderlik potansiyelleri yüksektir.

Hayatlarındaki olayları denetim altına alabileceklerine inanırlar.

Mükemmeliyetçidirler.

Özgüvenleri yüksektir.

Azimlidirler

Sorgular, net bir şekilde düşünür, çabuk idrak ederler.

Çalışkandırlar.

Kolayca ezberleme ve ezberlediklerini de uzun süre belleklerinde koruyabilme özelliğine sahiptirler.

Sayılara erkenden ilgi duyma ve matematiksel akıl yürütme başarıları yüksektir.

Okula karşı isteklidirler ve ders dışı etkinliklere katılmaktan zevk duyarlar.

Espri yetenekleri gelişmiştir.

Aşırı yaratıcılık ve yüksek hayal gücüne sahiptirler.

Gözlemleme güçleri fazladır. esnek ve sıra dışı düşünürler.



Gelişmelere rahatlıkla ayak uydurabilirler.

• Aşırı meraklıdırlar.