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'Bizim hedefimiz beşinci olmak'

Süper Lig'de 4 Mayıs Cumartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, ligde beşinci olmayı hedeflediklerini belirtti.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 19:45
'Bizim hedefimiz beşinci olmak'

Buruk, Çaykur Didi Stadı'ndaki antrenman öncesinde gazetecilere  yaptığı açıklamada, oynadıkları son iki maçta berabere kaldıklarını ancak her iki  maçta da kazanmaya yakın tarafın kendileri olduğunu ifade etti. Demir Grup Sivasspor maçında üstün oynayan taraf olduklarını  vurgulayan Buruk, 64 dakika oyunda kalan topun 40 dakika kendilerinde olduğunu  aktardı. Buruk, MKE Ankaragücü'nün ligde iyi oynayan bir ekip olduğuna işaret  ederek, "Biz de iyi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz. Ankaragücü deplasmanında hem  oyun hem de skor anlamında daha iyi şeyler yapmak istiyoruz." diye konuştu. Ligin üç bölüme ayrıldığına dikkati çeken Buruk, şöyle devam etti: "Şampiyonluk yarışı üç takım arasında geçiyor. Lig beşinciliği için  ise oynayan çok sayıda takım var. Puanlar birbirine çok yakın. Bizim hedefimiz  ligde beşinci olmak. Beşinci olabilmek için kalan 4 maçın hepsinin kazanmak  istiyoruz, hepsine galibiyet için çıkacağız." Buruk, ligde beşincilik hedefinde olan takımların hedeflerinin gözardı  edildiğini belirterek, "Şampiyonluk yarışı ve ligde kalma yarışı dışında bizim  hedeflerimiz konuşulmuyor. Biz ilk beşe girme hedefine girmeye gayret ediyoruz.  Oluruz veya olamayız ama buna odaklanmış durumdayız." değerlendirmesinde bulundu. Aatıf ve Nakoulma'nın sakatlığının sürdüğünü anımsatan Buruk,  Nakouma'nın durumunun maç günü belli olacağını, Aatıf'ın ise Galatasaray maçına  yetiştirilmeye çalışıldığını sözlerine ekledi. 

Abarhoun'un görüşleri 

Yeşil-mavili ekibin defans oyuncu Mohamed Abarhoun ise ligin ikinci  yarısında son sıradan gelerek büyük başarı yakaladıklarını söyledi. Bireysel ve takım olarak önemli performanslar ortaya koyduklarını dile  getiren Abarhoun, "Artık farklı hedeflerimiz var. İlk beş içerisine girerek azda  olsa Avrupa hedefi kovalıyoruz. MKE Ankaragücü maçını kazanarak bu hedefimizi  korumak istiyoruz. lig sonuna kadar bu yarışımız devam edecek." diye konuştu. 

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 19:45
  1. Sivas
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