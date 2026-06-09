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Spor Bizim Çocuklar, Arizona'daki ilk idmanını taraftar eşliğinde yaptı
Spor

Bizim Çocuklar, Arizona'daki ilk idmanını taraftar eşliğinde yaptı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Bizim Çocuklar, Arizona'daki ilk idmanını taraftar eşliğinde yaptı

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için ABD’nin Arizona kentinde kampa giren A Milli Futbol Takımımız, buradaki ilk idmanını taraftar eşliğinde yaptı.

Millîlerin Arizona Athletic Grounds'taki antrenmanı teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular, antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı. İdman şut çalışmasıyla tamamlandı.

Tedavisi devam eden Kenan Yıldız, takımdan ayrı çalıştı.

A Milli Futbol Takımı, yarın yapacağı antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürecek.

MİLLİLERE BÜYÜK İLGİ

A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını 3 binin üzerinde taraftar takip etti.

Bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Meksikalı, Brezilyalı ve Bosna Hersekli taraftarlar da dikkat çekti. Özellikle Arda Güler'e destek veren yabancı taraftarlar, milli takım antrenmanını Real Madrid formalarıyla takip etti.

İdman öncesinde tribünler, milli takıma uzun süre tezahüratta bulundu. Teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular hem antrenman öncesinde hem de idman sonunda taraftarları alkışladı.

Bizim Çocuklar Dünya Kupası için ABD'de
Bizim Çocuklar Dünya Kupası için ABD'de

Spor

Bizim Çocuklar Dünya Kupası için ABD'de

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