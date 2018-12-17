"Bizi Göztepe yapan değerlere sahip çıkmamız lazım"

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, "Başarısızlıklar geldiğinde daha dikkatli, daha sabırlı davranmak zorundayız." dedi.

Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, teknik direktör Bayram Bektaş'la yollarını ayırdıktan sonra Kemal Özdeş'le anlaştıklarını hatırlattı.

Bayram Bektaş'ın karakteriyle ve duruşuyla çok farklı biri olduğunu kaydeden Sepil, "Türkiye'de bulunduğumuz yapı içinde başarısızlıklar geldiği an herkesin gardı çabuk düşüyor, biz yöneticiler de dahil. Bunun sonucunda da bu işin en kolay çözüm yolu teknik direktör değişikliği oluyor. Buna en çok ben 'yanlış' diyorum ama bir sürü teknik direktörle çalıştım." diye konuştu.

Sepil, göreve getirdikleri Kemal Özdeş'in Göztepe'den önce de birçok takımdan teklif aldığını ancak Göztepe'nin teklifini hemen kabul ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Teklifte bulunduğumda 'Pazarlık etmeyeceğim, Göztepe'de başarı hikayesi yazmak istiyorum.' dedi. Biz de Kemal hocamıza yardımcı olacağız. Önemli bir devre arası olacak. Yarınki kupa maçında Nazilli Belediyespor ve nerede oynanacağını henüz bilmediğimiz MKE Ankaragücü maçlarımız var. Bu sefer umuyorum ki hocamızla başarı yakalayalım. Kendisi ileride görmek istediğimiz Göztepe'nin omurgasını inşa etsin ve yolumuza devam edelim."





- "Her şeyin sorumlusu benim"





Başarısızlık döneminde kulüp yapılarını anlamadan kendilerine yönelik eleştirilerin olduğunu aktaran Mehmet Sepil, şunları söyledi:

"Bu transfer harcamalarında bu tür şeylere ben bakıyorum. Her şeyin sorumlusu benim, burada bir sistem var, devre arasında da böyle çalışacak. İki senedir scout ekibinin onayından geçmeden kimseyi almadım. Hocalarımıza da danışıyoruz. Bir tane günah keçisi yaratılıyor. 'Urla'da bu işi yöneten arkadaşlar yanlış yönetiyor' deniyor. Benim yanlışlarım olabilir ama neticede burada bir sitem var, bu sistemin başında da ben varım. Yanlış transfer yapabilir miyiz, tabii ki yapabiliriz. Başarısızlıklar geldiğinde daha dikkatli, daha sabırlı davranmak zorundayız. Bizi Göztepe yapan değerlere sahip çıkmamız lazım. Başarı aşığı değiliz ama bunu aynı zamanda davranışlarımıza daha fazla yansıtmamız gerekiyor."

Sepil, Türkiye'de banka kredisi kullanmayan 1-2 takımdan biri olduklarınının altını çizerek "Evet oyuncularda düşüş var doğrudur. Sezon ortasında, başında gördüğümüz oyunu göremiyoruz. Oyuncuların laubalilik yapmadıklarından eminim." şeklinde görüş belirtti.

Kadrolarında 2 oynatamadıkları isimle 16 yabancılarının olduğunu hatırlatan Sepil, "İyi bir oyuncu topluluğumuz var ama beklentilerimizi bulamadık. Hocamız bizden takviyeler isterse konuşuruz, elimizden geleni yaparız." diye konuştu.

Sepil, Göztepe'nin sembol oyunculara ihtiyacı olduğunu, sözleşmesini uzattıkları Halil Akbunar'ın da Göztepe'nin sembol oyunculardan biri olduğunu belirterek, "Hiçbir şekilde gitmesine de razı olmazdım." ifadelerini kullandı.



