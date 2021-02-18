Biyokimya testi nedir? Biyokimya testi hangi hastalıklar hakkında bilgi verir?

Biyokimya, canlı dokuları oluşturan dokuları ve o dokuların fonksiyonlarını inceleyen bilim dalına denir. Gelişmiş ya da basit her türlü canlının kendine göre bir kimyası vardır ve hepsi biyokimyanın konusudur. Bunun için çeşitli araştırmalar yapan biyokimya, testler yaparak kimyalarını ortaya çıkarmaya devam ediyor. Biyokimya testini yaptırmak isteyenler hangi konular hakkında bilgi verdiğini merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Biyokimya testi nedir?

Biyokimya, testi bir kan testi çeşidi olup, vücuttaki madde dengesizliğini, bu dengesizliğin ne anlama gelebileceğini ortaya koymak için yapılan işleme denir. Eğer ortada bir problem ya da dengesizlik varsa, bunun sebeplerinin nasıl meydana geldiğini ve nasıl giderileceği konusunda saptama yapar. Test sonucunda ortaya çıkan sorunlar varsa eğer, hemen ardından nasıl bir tedavi uygulanması gerektiği konusunda yöntemler ortaya koyar.

Biyokimya testi hangi konular hakkında bilgi verir?

Biyokimya testi bilgi verdiği konular aşağıdaki gibidir:

Hormonal bozukluklar (metabolik ve endokrin bozukluklar),

Kanın onkotik basıncı ve kandaki albumin miktarı,

Pankreas fonksiyonları,

Kolesterol,

Şeker hastalıkları ile ilgili durumlar,

Açlık kan şekeri değerlerinin tespit edilmesi,

Billirubin miktarı, karaciğer ve safra kesesi fonksiyonları,

Vücudun su dengesi ve elektrolit değerlendirmesi,

Metabolizma değerlendirmeleri,

Koroner kalp rahatsızlıklarının tespit edilmesi,

Serum demir düzeyinin değerlendirilmesi,

Hemoglobin, kan kaybı ya da anemi gibi durumların değerlendirilmesi,

Kalsiyum, potasyum ve fosfor miktarlarının tespiti.