Bıttım sabunu Nedir? Bıttım sabunu nasıl yapılır? Faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? Çoğu şeyi değiştiriyor

Bıttım Sabunu Nedir?

Bıttım sabunu, doğal ürünler kategorisinde yer almaktadır. Doğal ürün olması sayesinde herhangi bir yan etkisi yoktu ve birçok farklı cilt hastalığına karşı iyi gelmektedir. Bıttım sabunu, ülkemizde özellikle Siirt ilinde yetişmekte ve menengiç ağacının yapraklarından elde edilmektedir.

Cilt üzerindeki etkilerinin yanı sıra saç üzerinde de oldukça etkilidir. Ayrıca hoş kokusu sayesinde birçok farklı kozmetik ürün içerisinde de yer almaktadır. Bıttım sabununu organik pazarlardan ve aktarlardan temin edebilirsiniz.

Bıttım Sabunu Faydaları Nelerdir?

Normal sabun ile saçlar yıkandığı zaman kuruluk meydana gelmektedir. Ancak bıttım sabununun içerisindeki etken maddeler sayesinde böyle bir kuruluk meydana gelmez. Bıttım sabununun yalnızca bu faydası yoktur. Bıttım sabununun diğer faydaları aşağıdaki gibidir;

Bıttım sabunu, egzama ve mantar gibi çeşitli cilt hastalıkları karşı iyi gelmektedir.

Saçların beyazlamasını geciktirir.

Saçların arınmasını yardımcı olur.

Saçların hızlı bir şekilde uzamasına yardımcı olur.

Ciltte meydana gelen sivilce ve aknelere iyi gelir.

Bıttım sabunu, vücut temizliğinde de oldukça etkilidir.

Vücutta meydana gelen kaşıntı ve kızarıklıklara iyi gelir.

Cilde parlak ve canlı bir görünüm verir.

Bıttım Sabununun Cilde Faydaları Nelerdir?

Bıttım sabunun cilde faydaları saymakla bitmez. Cilt rahatsızlıkları başta olmak üzere birçok etkiye sahip olan bıttım sabunun cilt üzerindeki etkileri aşağıdaki gibidir;

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Ciltteki rahatsızlıkların iyileşmesini sağlar.

Cildi besler ve cildin ihtiyaç duyduğu vitaminleri sağlar.

Ciltte meydana gelen hastalıkların ve kaşıntının geçmesine sağlar.

Bıttım sabunu sivilcelere karşı oldukça etkilidir.

Siyah noktaların geçmesini sağlar.

Güneş lekelerine karşı koruyucu görev görür.

Bıttım Sabunu ile Yüz Yıkanır Mı?

Bıttım sabunu özellikle sivilce ve aknelere karşı oldukça etkilidir. Cilt üzerinde istenmeyen sivilce, akne ve siyah noktaların temizlenmesi için önerilen bıttım sabununu düzenli bir şekilde kullanarak bu problemlerinden kurtulmak mümkündür. Akne ve siyah noktalar için haftada 2 veya 3 defa bıttım sabunu ile yüzünüzü yıkayabilirsiniz.

Bıttım Sabunu Vitiligoya İyi Gelir Mi?

Vitiligo, kesin olarak herhangi bir sebep ile meydana gelmemek ile beraber deride pigment kaybına bağlı olmak üzere açık renkli alanların meydana getirmiş olduğu bir tür deri hastalığıdır. Vitiligo, haslk arasında ala ya da alaca hastalı olarak da adlandırılmaktadır. Bu rahatsızlık her yaşta görülebilse de genel olarak 20 yaşından önce belirtileri ortaya çıkmaya başlamaktadır.

Vitiligo rahatsızlığı için birçok farklı doğal ürün, uzmanlar tarafından öneriliyor. Önerilen ürünlerden biri de bıttım sabunudur. Bıttım sabunu birçok cilt rahatsızlığına iyi gelmektedir. Bu rahatsızlıklardan biri de vitiligodur.

Bıttım Sabunu Gerçekten İşe Yarıyor Mu?

Bıttım sabunu yüzyılladır kullanılan mucizevi bir sabun türüdür. Birçok cilt rahatsızlığı başta olmak üzere saç sağlığı üzerinde de oldukça etkilidir. Bıttım sabunu, mantar ve kepek hastalıklarına iyi gelen ve %100 doğal olan bir üründür. Saçların beslenmesine ve yumuşamasına yardımcı olur.

Bıttım Sabunu Alerji Yapar Mı?

Bıttım sabunu %100 doğal olan bir ürün olduğu için alerji yapma olasılığı oldukça düşük bir orandır. Ancak yine de bazı vakalarda alerji görülebilmektedir. Bıttım sabunu alerjisi, cildin sabun ile temas etmesi sonucunda meydana gelmektedir.

Bıttım sabunu içerisinde bulunan maddelerden dolayı alerji meydana gelebilmektedir. Hassas ciltli kişilerin sürekli olarak ellerini bıttım sabunu yıkaması sonucunda sabun alerjisi meydana gelebilmektedir.

Bıttım Sabunu Yüze Nasıl Kullanılır?

Bıttım sabunu, sivilce ve siyah noktalar üzerinde oldukça etkilidir. Sivilce ve siyah noktalar için kullanılırken iyice köpürtülmelidir. Bıttım sabununu iyice köpürterek uyguladıktan sonra birkaç dakika boyunca bekletin. Ardından ılık su ile durulayın. Bu uygulamayı haftada 3 ya da 4 kez olarak uygulayabilirsiniz.

Bıttım Sabunu Yorumlar

Bıttım yağı ile menengiç yağı kullanılarak ele edilen bıttım sabunu hem cilt hem de saç sağlığı üzerinde oldukça faydalıdır. Özellikle kadınlar arasında popüler bir şekilde kullanılan bıttım sabunu özellikle son zamanlarda popülerleşmesi ile merak edilmeye başlanmıştır. Bıttım sabunu kullanıcı yorumlarından yola çıkarak sabunu kullanıp kullanmamak istediğinizi tercih edebilirsiniz.

Bıttım Sabunu Orijinal Rengi

Bıttım sabunu uzmanlar tarafından da önerilmektedir. Sarı veya yeşil renge sahip olabilen bıttım sabunu birçok farklı cilt ve saç rahatsızlığına iyi gelmektedir. Bıttım sabununun orijinal rengi genel olarak sarı ve yeşil renkte olabilmektedir.

Bıttım Sabunu Kullanımı

Bıttım sabununu tamamen doğal bir içeriğe sahip olması nedeniyle daha iyi ve kesin bir sonuç almak için mutlaka tek başına kullanılmalı ve hiçbir kimyasal ürün ile beraber kullanılmamalıdır. Bu noktada saçlarınızı ıslatın ve bıttım sabununu saçlarınıza sürerek oldukça köpürtün. Ardından saç diplerinize masaj yapar bir şekilde uygulayın. Ardından su ile iyice durulayın. Ancak bıttım sabununu her gün kullanmak istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle haftada en fazla 3 kez olmak üzere bıttım sabununu kullanabilirsiniz.