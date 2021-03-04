Bitlis'teki askeri helikopter kazasında şehit olan askerlerin isimleri belli oldu mu?
Bitlis'teki askeri helikopter kazasında şehit olan askerlerin isimleri merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bitlis Tatvan’da askeri helikopterin düştüğü, 9 askerimizin de şehit olduğu bilgisi geldi. Şehit olan askerlerin isimleri belli olmaya başlarken, acılı ailelerine de haber veriliyor. Peki, Bitlis'teki askeri helikopter kazasında şehit olan askerlerin isimleri belli oldu mu?
Milli Savunma Bakanlığı, askeri helikopter kazasında 9 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.
Bitlis'teki askeri helikopter kazasında şehit olan askerlerin isimleri belli oldu mu?
Bitlis'te düşen helikopter kazasında yaralanan ve şehit olan kahraman askerlerimizin isimleri belli olduğunda haberimizde yer alacak.
Bakanlıktan yapılan açıklama
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildiği belirtildi. Açıklamada, "Bölgede İHA, CN- 235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir" denildi.