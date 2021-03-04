Bitlis'teki askeri helikopter kazasında şehit olan askerlerin isimleri merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bitlis Tatvan’da askeri helikopterin düştüğü, 9 askerimizin de şehit olduğu bilgisi geldi. Şehit olan askerlerin isimleri belli olmaya başlarken, acılı ailelerine de haber veriliyor. Peki, Bitlis'teki askeri helikopter kazasında şehit olan askerlerin isimleri belli oldu mu?