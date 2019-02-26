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Bitlis yerel seçim anket sonuçları 2019

Bitlis'te anket sonuçları açıklandı mı? Bitlis seçim anketi 2019, Bitlis’te son seçim anketi 2019 sonuçlarına göre kim önde olduğu merak edilmekte. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı Bitlis’e ayrı bir önem veriyor. Cumhur İttifakı kayyum atanan belediyelerin yeniden PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye geçmesini beka meselesi olarak görmekte. Onun için Bitlis AK Parti açısından başa baş yarışın geçeceği illerin başında gelmekte. 31 Mart yerel seçim Bitlis’de son durum ne? Bitlis seçim sonuçlarına ilişkin son dakika haberleri…

26 Şubat 2019 Salı 08:41
Bitlis yerel seçim anket sonuçları 2019

Bitlis'te anket sonuçları açıklandı mı? Bitlis seçim anketi 2019, Bitlis’te son seçim anketi 2019 sonuçlarına göre kim önde olduğu merak edilmekte. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı Bitlis’e ayrı bir önem veriyor. Cumhur İttifakı kayyum atanan belediyelerin yeniden PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye geçmesini beka meselesi olarak görmekte. Onun için Bitlis AK Parti açısından başa baş yarışın geçeceği illerin başında gelmekte. 31 Mart yerel seçim Bitlis’de son durum ne? Bitlis seçim sonuçlarına ilişkin son dakika haberleri…

Bitlis seçim anketi 2019. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 198 bin 510 seçmenin 778 sandıkta oy kullandığı Bitlis’de 31 Mart 2019 yerel seçimler son derece önemli. Zira Bitlis Cumhur İttifakı için kritik şehirlerin başında gelmekte. Bitlis’de AK Parti belediye başkan adayı Nesrullah Tanğlay, CHP Bitlis belediye başkan adayı Burhan Küsem, Bitlis HDP Belediye başkan adayları ise Zekiye İlbasan ve Faruk İşler oldu. 

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) listelerin teslim edilmesine kısa bir süre kala AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nda yeni gelişmeler yaşandı. MHP 17 ilde, AK Parti ise 4 ilde adaylarını geri çekti. Böylelikle 44 ilde AK Parti, 7 ilde ise MHP aday göstermiş oldu. MHP, Çanakkale, Burdur ve Sinop'ta belediye başkanı adaylarını çekerken, AK Parti de Kars, Kırklareli ve Iğdır'da adaylarını çekti. 

Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'nin adayının destekleneceği 17 il ise şu şekilde:

Bilecik

Bolu

Burdur

Çanakkale

Bitlis

Sinop

Siirt

Muş

Hakkari

Edirne

Artvin

Giresun

Ardahan

Ağrı

Yalova

Şırnak

Rize

Bitlis için son anket sonçuları henüz açıklanmadı. Ancak hem 2014 yerel seçimleri hem de 24 Haziran 2018 genel seçimleri Bitlis'te 31 Mart 2019 yerel seçimlere ışık tutması açısından önemlidir.

Bitlis 2014 yerel seçim sonuçları

Bitlis 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 44

HDP % 42

MHP % 4

İYİ Parti % 3

CHP % 2

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 08:41
  1. Yalova
  2. Iğdır
  3. Ardahan
  4. Şırnak
  5. Sinop
  6. Siirt
  7. Rize
  8. Muş
  9. Kırklareli
  10. Kars
  11. Hakkari
  12. Giresun
  13. Edirne
  14. Çanakkale
  15. Burdur
  16. Bolu
  17. Bilecik
  18. Artvin
  19. Ağrı
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