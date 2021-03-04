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Gündem Bitlis Tatvan’da düşen askeri helikopterde kaç şehit var?
Gündem

Bitlis Tatvan’da düşen askeri helikopterde kaç şehit var?

Bitlis Tatvan’da askeri helikopter düştü. Yaşanan son dakika üzücü haberin ardından helikopterde bulunan şehit olan asker sayısı merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bitlis Tatvan’da askeri helikopterin düştüğü, 9 askerimizin de şehit olduğu bilgisi geldi. Şehit olan askerlerin isimleri belli olmaya başlarken, acılı ailelerine de haber veriliyor. Peki, Bitlis Tatvan’da düşen askeri helikopterde kaç şehit var?

Yeniakit Publisher
2021-03-04 19:04:00 - 2021-03-04 19:16:27
Bitlis Tatvan’da düşen askeri helikopterde kaç şehit var?

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı'nca, Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu askerlerimiz şehit oldu.

Bitlis Tatvan’da düşen askeri helikopterte kaç asker şehit oldu?

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiştir.

Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır.

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir.

Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9’unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir.

Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz”

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