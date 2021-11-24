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Ekonomi Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Bitlis Eren Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 13:11:00 -
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular 24.11.2021 tarihinden itibaren 08.12.2021 günü mesai bitimine kadardır.Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi” hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

- PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine Özgeçmişini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı olmak üzere, 6 takım dijital (USB/DVD) dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

- DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde Özgeçmişini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 1 adet basılı olmak üzere, 4 takım dijital (USB/DVD) dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde Özgeçmişini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlik Belgesi, T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 1 adet basılı olmak üzere, 4 takım dijital (USB/DVD) dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

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