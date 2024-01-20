Birleşik Krallık donanması dökülüyor
Bir zamanlar dünyanın en büyük donanması olarak bilinen İngiliz Kraliyet Donanması'nın geldiği son durum şaşırtıyor.
İngiliz Kraliyet Donanması'na bağlı Hunt sınıfı mayın avcı gemisi HMS Chiddingfold ile Sandown sınıfı mayın avcısı HMS Bangor, Bahreyn'de limana yanaşırken çarpıştı.
Birçok İngiliz uzman donanma gemilerinin bakımsız ve yetersiz olduğunu sıklıkla vurguluyor.
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