"Biri yine beni mi anıyor ne?”



Kulak çınlamaları genelde çok tiz tonlarda işitilen metalik seslerdir. Kulak uğultuları da, çınlamalarda olduğu gibi herhangi bir dış ses kaynağı ve ses dalgaları olmadan, kulaklarda ya da başın içinde işitilen seslerdir. Uğultunun niteliği farklıdır; su sesi, rüzgar sesi, motor sesi ya da daha farklı şekillerde tarif edilebilen daha pes bir sestir.

YİNE BİRİLERİ Mİ GELECEK NE?!

Şakayı bir yana bırakın, hastalık habercisidir, çınlama..



Kulak çınlama ve uğultularına tıp dilinde (Tinnitus) deniyor. Çok sık görülen problemlerin başında geliyor. Hemen hemen toplumun %20’si bu dertten muzdarip! Bazı kişilerde bu durum çok daha belirgin olarak görülüyor.

Kulak çınlamasına sebep olan faktörler kulakta veya beyindedir. Hastalığın sebepleri arasında ortakulak iltihaplanması, hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi, aşırı tuzlu beslenme, aşırı kafein alımı, sigara, alkol, yüksek sese maruz kalma, boyun rahatsızlıkları, kulak zarının zedelenmesi, kireçlenme, damarlarda aşırı yağlanma ve yine stres, stres.. var!

Kulak uğultusunun veya çınlamasının önlenmesi çok kolay değil. Uğultu erken tanınıp tedavi edilirse tam düzelebiliyor.

Çınlamaların tedavisi az başarılı. Çınlamada sinir kayıpları söz konusu çünki. Uğultular ise daha kolay çözümlenebiliyor. Uğultuların sebepleri de çok farklı.



Her rahatsızlıkta olduğu gibi erken teşhis ve tedavi olumlu netice veriyor.

İşitme kayıpları olan uğultular, erken dönemde tedavilere çok iyi cevap veriyor. Uğultu da, işitme kayıpları da düzeliyor. Ani işitme kayıplarında, yine erken dönemde kortizon ve ilaç tedavileri başarılı oluyor.

Kulak uğultusu orta kulaktaki bir probleme bağlı olabilir; orta kulakta sıvı birikimi, kronik enfeksiyonlar ya da geçirilmiş enfeksiyonlar gibi.. Bu problemlerde de cerrahi tedavi uygulanıyor.