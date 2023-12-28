Birde sanat filmi yönetmeni olacaklar! Kendisini tehdit eden Zeki Demirkubuz'a Nuri Bilge Ceylan'dan kinayeli yanıt!

İki seküler yönetmen Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında yıllardır bir soğukluk, hatta küslük olduğu biliniyor. Zeki Demirkubuz, konu hakkında ilk kez konuşarak Ceylan'ı tehdit edince çok geçmeden yanıt geldi. Nuri Bilge Ceylan, "Kendine şimdiden bir youtube kanalı açarsa iyi eder" dedi.

Habertürk'te konuşan Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan hakkında bomba ifadeler kullanmıştı.

Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan için “Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse, Youtube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım. Bu ülkenin en sevdiği şey unutmaktır. Her yaptığımız yanımıza kar kalmıyor. Biraz düşüneceksin." şeklinde konuşmuştu.

Nuri Bilge Ceylan'dan beklenmedik bir yanıt geldi:

"Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir Youtube kanalı açarsa iyi eder. Yakında..."