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Bırakın da ödevini kendisi yapsın..

Uzmanlar ailelerin ev ödevi yardımlarını çoğu zaman fazlaca büyüttüklerini ve hatta çocuğun başarısını kendi başarıları olarak gördüklerini söyleyerek uyarıyor:

03 Ocak 2019 Perşembe 17:16
Bırakın da ödevini kendisi yapsın..


Okuma yazma öğrenene kadar yönergeleri okumalarına yardım edin, sonra bırakın çocuğunuz ödevini kendisi yapsın.

Kimin ödevi?

Eğer, siz de çocuğunuzun ödev sorumluluğunu almadığını düşünen bir ebeveynseniz, ya da her gün kendi kendinize “Bu kimin ödevi; benim mi, çocuğumun mu?” diye soruyorsanız, çocuğunuza ödevlerini yapması için yardımcı olmaktan ziyade, ödev sorumluluğunu kendisine ait olduğunu öğrenmesi için birtakım adımlar atmalısınız. İşte, çocuğunuza ev ödevi sorumluluğu kazanması için verebileceğiniz desteklerden bazıları:

Çocuklara uygun çalışma ortamı ve araç-gereç sağlamak önemlidir. Çünkü çocuklar ödevlerinin büyük bir kısmını evde yaparlar.

Küçük çocuklar televizyon izlemeye ve oyun oynamaya daha fazla zaman harcayarak ödev yapmayı aksatabilirler. Bu tarz durumlarda, ödevlerin yapılacağı zamanı birlikte planlamalı ve çocuğun bu plana uymasını sağlamalısınız.

Yardımcı olun yeter

Çocuk yardım istediğinde ise elbette ev ödevlerine yardımcı olmalısınız. Fakat bu yardım, çocuğun ödevini yapmaya değil, onu yönlendirmeye yönelik olmalıdır.

Anne babanın çocuğun yerine ödevleri yapması, çocuğun çalışma alışkanlığı kazanmasını ve sorumluluk duygusu geliştirmesine engel olur.

Önemlisi kontrol etmek

Çocuğun ödevlerini denetlemek de anne babanın yapması gereken bir kontrol mekanizmasıdır. Anne babalar, çocuklarının ev ödevlerini kontrol etmelidir. Ancak bunu çocuğun dikkat ve öğrenmesi ile ilgili bir problem olup olmadığını anlamak ve varsa hatalarını düzeltmesini sağlamak için yapmalı ve hatalarını birebir söylemek yerine, çocuğa tekrar gözden geçirmesini söylemelisiniz.

Anne babaların çocuklarının ödevlerine karşı aşırı ilgili veya ilgisiz, baskıcı ve başkaları ile kıyaslayıcı davranışları, çocuğun ödevi yapma isteğini olumsuz etkiler. Bunu bilerek davranmalısınız.

Çocuğunuzu başarılı bir ödev sonrası takdir eden cümlelerle ödüllendirmeniz, ödev sorumluluğunu ve akademik başarısını olumlu etkileyecektir.

Çocuğunuz sizden yardım istediğinde ya da ödevini yapamadığında onu kıracak, küçük düşürecek sözlerden ve davranışlardan uzak durmalısınız.

Ödev yapma sırasında verilecek molalar da çok önemlidir. Çocuğun özel bir durumu mesela, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ya da öğrenme bozukluğu yoksa yaşının getirdiği bir dikkat süresi vardır. Bu süre bittiğinde çocuk eğlenceli bir molayı hak etmelidir.

Düzenli aralıklarla çocuğunuzun öğretmeniyle görüşerek, ev ödevleri hakkındaki tutum ve beklentilerini; ev ödevlerinde çocuğunuza nasıl yardımcı olabileceğinizi öğretmenin gözünden de öğrenmelisiniz.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 17:20
  1. ödev
  2. çocuğun ödevine yardım etmek doğru mu

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