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Ekonomi Bir yanda ‘açlık kıtlık’ edebiyatı, diğer yanda ‘leydi, lord’ şatafatı
Ekonomi

Bir yanda ‘açlık kıtlık’ edebiyatı, diğer yanda ‘leydi, lord’ şatafatı

Sözcü paçavrası her zamanki gibi halkın fakirleştiği haberleriyle kara propaganda yürütürken, Türkiye’de lüks yaşam tarzının yaygınlaştığı yönündeki gerçekler de gözlerden kaçmıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 15:36:00 - 2020-10-03 15:46:03
Bir yanda ‘açlık kıtlık’ edebiyatı, diğer yanda ‘leydi, lord’ şatafatı

 yeniakit.com.tr 

Sözcü, sadece döviz kuru üzerinden Türkiye’de ekonominin bittiği ve halkın fakirleştiği yalanını ortaya atarak her zamanki gibi AK Parti hükümetine karşı kara propagandalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir haber yayınlayan Sözcü paçavrası, ihracat oranları dahil, ekonomideki hiçbir veriye yer vermediği haberinde, döviz üzerinden ekonomi hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Sözcü, “Döviz çıktıkça çıkıyor, millet fakirleşiyor” başlıklı haberinde, “TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı durdurulamıyor… Yılbaşından bu yana kayıp yüzde 30’u buldu. Önlem geldikçe dolar, Euro düşüyor ama sonra yine çıkıyor. Milletin cebindeki para erirken döviz spekülatörleri servetini artırıyor” ifadelerini kullandı.

Fakirlik artıyor ama 52 bin lord ve leydi var!

Sözcü kara propagandaya devam ederken, Türkiye’de ekonominin ayakta olduğunu ve halkın giderek daha lüsk bir hayat yaşadığını gösteren veriler de açıklanıyor. İskoçya’da hayata geçirilen proje kapsamında, ülkenin batı kıyısındaki tarihi Glencoe Bölgesi’nden yaklaşık 1 metrekarelik arazi satın alanlar lord veya leydi unvanına sahip olabiliyor. Türkiye’de, bu alandan arazi satın alarak lord veya leydi unvanına sahip olan kişi sayısının 52 bin 500 olduğu açıklandı. İskoçya tarafından Türkiye’ye ayrılan kontenjanın ayda 500 kişi olduğu öğrenildi. Türkiye’de lord veya leydi unvanına sahip olan kişiler arasında, Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat ve Wilma Elles gibi isimler yer alıyor.

Ayrıca söz konusu unvana sahip ünlülerin çoğunluğunun, Türkiye'de yönetimden memnun olmayan muhalifler olması da ayrıca dikkat çekiyor. “Millet fakirleşiyor” denilen bir ortamda, 1 metre kare toprak araziye para gömen “lord ve leydiler” için ise Sözcü ve türevleri tek kelime edemiyor.

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Yorumlar

hakan

adamlar demekki demokratik sisteme bayrak açmışlar ellerinden gelse türkiyede lordluk prenslik düklük kurarlardı bence türkide işleri yok nerenin lordu olursa olsunlar ülkrmizden defolsunlar
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birisi

bende marstan arazi satıyorum. alanlara marslı kimliği vereceğim. bin m2 üzeri alırsanız uzaylı kimliği vereceğim. 
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