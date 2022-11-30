  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bir kavurmalı bazlama, 6 fincan çay, 3 Türk kahvesi, 2 soda... Gelen hesap ağızları bir karış açık bıraktı! “Yok artık daha neler” diyeceksiniz
Gündem

Bir kavurmalı bazlama, 6 fincan çay, 3 Türk kahvesi, 2 soda... Gelen hesap ağızları bir karış açık bıraktı! “Yok artık daha neler” diyeceksiniz

Türkiye'de artan enflasyonla birlikte restoranların kapısından geçilmez oldu. Sosyal medyadan paylaşılan bir adisyon her şeyin özeti gibi... Bir bazlama, çay, Türk kahvesi ve sodaya 404 lira geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 12:46:00 -
Bir kavurmalı bazlama, 6 fincan çay, 3 Türk kahvesi, 2 soda... Gelen hesap ağızları bir karış açık bıraktı! "Yok artık daha neler" diyeceksiniz

Artan enflasyonun hayata yansımasını gösteren bir adisyon, sosyal medyada paylaşıldı. Bu adisyon 'lüks' bir mekana ait değil. Öyle yiyip içmiş, kallavi fatura gelmiş de değil. Üsküdar sahildeki Katibim Restoran'da kesilen bir adisyon bu...

Yemek kısmında sadece 1 kavurmalı bazlama var. Faturanın geriye kalanı içecekten oluşuyor. Hesapta alkol gibi pahalı içecek yok. Sadece çay, Türk kahvesi ve sodadan oluşuyor. Gelen fatura 404 lira... 

Bir fincan çay 24 lira, cam bardaktaysa 18 lira... Üstüne bir de soda içmek isterseniz şişesi 26 lira... İşte paylaşılan adisyon:

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23