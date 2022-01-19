Bir kadın evinde silahla öldürülmüş halde bulundu
Şanlıurfa'da bir kadın evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu.
Şanlıurfa'da bir kadının evinde silahla öldürülmüş olarak bulunduğu bildirildi.
Eyyübiye ilçesinin Süleyman Şah Mahallesi'nde Nesibe Alas'a (30) ait evden silah sesi duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.
Eve gelen ekipler, Alas'ın silahla ensesinden vurularak öldürüldüğünü belirledi.
Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kadının cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan 5 çocuk annesi kadının eşinin de 5 yıl önce bir cinayette hayatını kaybettiği öğrenildi.