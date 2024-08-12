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Gündem Bir bu eksikti! Üniversite karıştı
Gündem

Bir bu eksikti! Üniversite karıştı

Yeniakit Publisher
2024-08-12 15:13:00 -
Bir bu eksikti! Üniversite karıştı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli bir asistan doktor ile bir profesör arasında yaşanan tayin yazısı tartışması, karakolda sona erdi.

İddialara göre, hastanenin iç hastalıkları bölümünde görev yapan Araştırma Görevlisi Muhammed Seyda S.'nin tayini çıkmış olmasına rağmen ilişik kesme yazısının gelmemesi üzerine Prof. Dr. Abdullah Özgür Y. ile arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Olayda taraf olan her iki doktor da ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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