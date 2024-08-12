Bir bu eksikti! Üniversite karıştı

İddialara göre, hastanenin iç hastalıkları bölümünde görev yapan Araştırma Görevlisi Muhammed Seyda S.'nin tayini çıkmış olmasına rağmen ilişik kesme yazısının gelmemesi üzerine Prof. Dr. Abdullah Özgür Y. ile arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Olayda taraf olan her iki doktor da ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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