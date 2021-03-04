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Yaşam Bir babanın çığlığı! Genç kız çalıştığı işyerinin patronu tarafından....
Yaşam

Bir babanın çığlığı! Genç kız çalıştığı işyerinin patronu tarafından....

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye yerleşen Mustafa Haffar, kızı R. Haffar'ın çalıştığı işyeri sahibi tarafından kaçırıldığını iddia ederek yetkililerden yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 07:57:00 -
Bir babanın çığlığı! Genç kız çalıştığı işyerinin patronu tarafından....

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye geçtikten sonra Antalya Manavgat’a yerleşen Mustafa Haffar’ın (42) kızı R. Haffar (16) aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla bir işyerinde günlük 40 lira yevmiyeyle çalışmaya başladı.

İddiaya göre, pazartesi akşamı R. Haffar’ın çalıştığı işyerinin sahibi, İstanbul'da çalışan bir arkadaşıyla gelerek kızı evlenmek amacıyla ailesinden istedi. Baba Haffar, kızının yaşının küçük olduğunu söyledi, yine de çevresine danışmak için süre istedi. Salı günü sabah işe giden kızı, akşam eve gelmeyince işyeri sahibini arayarak kızının nerede olduğunu sordu. İşyeri sahibi de kızın önceki gece kendisini isteyen arkadaşıyla İstanbul'a gittiğini söyledi. Mustafa Haffar, evinin yanına gelen kızının patronu ile tartıştı. Patron, babayı tehdit ederek, “İstediğin yere şikâyet et” dedi. Mustafa Haffar da önceki gece Emniyet’e giderek kızının kaçırıldığını belirtip şikâyetçi oldu. Gazetecilere açıklama yapan Mustafa Haffar, “Kızımın patronu boğazıma sarılarak tehdit etti. Yetkililerden, hayatından endişe ettiğim kızımın bulunmasını istiyorum” dedi.

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