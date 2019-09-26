Binali Yıldırım’dan İstanbul depremi sonrası açıklama!
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul’da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrası sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.26 Eylül 2019 Perşembe 16:49
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul’da yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem sonrası twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Binali Yıldırım, “Silivri açıklarında meydana gelen #deprem nedeniyle başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, İzmit ve Çanakkale’deki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımız, sürebilecek artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmalıdır. Rabb’im beterinden korusun” İfadelerini kullandı.
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