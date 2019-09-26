Binali Yıldırım’dan İstanbul depremi sonrası açıklama! AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul’da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrası sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul’da yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem sonrası twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım, “Silivri açıklarında meydana gelen #deprem nedeniyle başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, İzmit ve Çanakkale’deki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımız, sürebilecek artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmalıdır. Rabb’im beterinden korusun” İfadelerini kullandı.

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