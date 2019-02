Binali Yıldırım'dan bomba vaadler!

Binali Yıldırım, NTV'de yayınlanan "Adaylar NTV'de" programında yaptığı konuşmada, siyasi hayatının büyük bölümünde icraatın içinde, insan hayatını kolaylaştıran, yaşam kalitesini arttıran, Doğu ile Batı arasındaki altyapı farklılıklarını azaltan görevler üstlendiğini hatırlattı.

Meclis Başkanlığı gibi çok önemli bir görevi üstlendiğini hatırlatan Yıldırım, "Meclis Başkanlığı, Atatürk'ün koltuğu, Cumhurbaşkanlığından sonraki makam; orası da çok onurlu bir yer. Niye? Milli iradenin tecelli ettiği yer. Kurtuluş Savaşımızı, Gazi Mustafa Kemal oradan yönetti. Dolayısıyla o görevi de kısa süre de olsa yaptım. Onun hazzını da aldım diyebiliriz ama daha uzun süre yapılabilir miydi? Yapılabilirdi ama burada bir ihtiyaç hasıl oldu. Bu da benim hoşuma gitti doğrusu. Çünkü sevdiğim, alışık olduğum, sürekli üreten, proje yapan, mühendis olduğum için, bana daha uygun geldi. Semiha Hanım ve çocuklar, torunlar da çok sevindi. Onlarla daha fazla birlikte olma şansım olacak. O da ayrı işin tatlı tarafı. Hayırlısı olsun. Kader çizgimizde ne varsa onu yaşayacağız." diye konuştu.

Protokol tartışmaları

Protokol tartışmalarının, kendisine özel düzenlemenin yapılacağı yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Yıldırım, şöyle konuştu:

"O haberleri ben de gördüm, gülümsedim geçtim. Benim dışımda yapılan tartışmalardı. Protokol dediğiniz şey; size verilir, bir yazıyla, bir zarfla geri alınır. Önemli olan insanların gönlündeki protokolünüz. İnsanların gönlünde makamınız varsa o makam en üstün makamdır. Gerisi gelip geçicidir. Bizim devlet geleneğimizde başka bir şey var; devlet umuru, devlet geleneği dikkate alınacaksa protokol büyükten başlar. O bakımdan ben bunları dert eden birisi değilim, orada olmuş, burada olmuş. Biz yaptığımız hizmetleri, insanlarımızın gönlüne dokunacak ne kadar çok iş yapmışsak bizim için en büyük makam odur. 'Allah razı olsun, şu köprüyü yaptınız, şu yolu yaptınız, şu havaalanını yaptınız, hayatımız kolaylaştı, internet her yerde çekiyor, ADSL var, bunlar benim için çok daha anlamlı. Diğeri hiç önemli değil, bir anlık bir şeydir."

"İstanbul'a yoğunlaşacağız"

Eyüpsultan'daki CHPseçim bürosunu ziyaretinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, bugün Eyüpsultan'ı ziyaret ettiğini, ardından esnafla buluştuğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarla çok coşkulu bir karşılama oldu. Onlarla görüştük. Yol üzerinde AK Parti seçim irtibat bürosuna uğradık. Yürürken baktım CHP irtibat bürosu var. Hadi şuraya da girelim, dedik. Planlı bir şey değildi. Girdik, öyle bir şaşkınlık oldu kısa süre. Selamlaştık, tebrik ettik, başarılar diledik. Bu gayet normal. Bu niye yadırganır, onu anlayabilmiş değilim. Savaşta değiliz, aramızda kan davası yok. İstanbul'un belediye başkanlığı için bir kampanya yürütüyoruz. Dolayısıyla ben bu kampanyanın olabildiğince sakin, herhangi bir gerginlik olmadan, İstanbul gündemine odaklı yapılmasını arzu ediyorum. Tabii ittifaklar var, Cumhur İttifakı var, Millet İttifakı var, bu ittifaklar arasında sert rüzgarlar esebiliyor. Bunlar, genel siyasetin konuları, Ankara'nın işi. Bizim işimiz, İstanbul. İstanbul'a yoğunlaşacağız, İstanbul'u anlatacağız, İstanbul projelerini konuşacağız, İstanbulluların geleceğe yönelik beklentileri nedir, bunlara nasıl karşılık vereceğiz... Ben kampanyanın genel siyasetin gergin havasına kurban gitmesini istemiyorum. Çünkü bu yerel bir seçim. Yerel yöneticiler seçilecek. İstanbul'u yönetecek, 39 ilçe başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecek. Gündemin mümkün olduğunca İstanbul, İstanbul sorunlarıyla ilgili olmasını diliyorum."

Beka konusu

Seçim döneminde beka konusunun gündeme gelmesinden rahatsızlık duyup duymadığı yönündeki soruya ise Yıldırım, şöyle dedi:

"Bekaya itirazı olan var mı? Türkiye'nin bayrağıyla, toprağıyla, bölünmez bütünlüğü, milleti, devleti, dört temel ilke. Üniter yapımız, Türkiye'nin 780 bin kilometrekare toprağı içinde tek devlet, tek millet, tek bayrak şeklinde bir yapı. Bu yapıya kim itiraz eder? CHP'nin de itiraz edeceğini zannetmiyorum. Burada sorun HDP olabilir ama HDP'yi de Kürt seçmenle ayırmak lazım. HDP'nin belirli bir şekilde terör örgütünün etki alanından çıkamadığını cümle alem, herkes biliyor ama bütün Kürt vatandaşlarımızı, İstanbul'da yaşayan milyonlarca Kürt kardeşimizi HDP'nin kalıbı içerisine getirip sıkıştırmak da onlara en büyük haksızlık olur. Biz nihayetinde İstanbul'un tamamını yönetmeye, bütün İstanbul'da 81 vilayetin her tarafından gelen, İstanbul'un zenginliğine zenginlik katan bütün hemşehrilerimize hizmet edeceğiz, onların da hayatını kolaylaştıracağız, yaşam kalitesini yükselteceğiz, gençlerimize, kadınlarımıza yerel inisiyatifte daha fazla fırsat tanıyacağız. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman herhangi beka sorunuyla ilgili ben bir endişe taşımıyorum."

Kürt kökenli vatandaşların oylarını "herkesin kendi hanesine" yazdığını ancak bu tartışmayı etik bulmadığını aktaran Yıldırım, "Ben bütün İstanbullu kardeşlerime, İstanbullu hemşehrilerime şunu söylüyorum: Biz, bir genel seçim yapmıyoruz. Milletvekili, Cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Onları yakın zamanda yaptık, bitti. İstanbul'u 5 yıllığına yönetecek, aradığınızda her an ulaşabileceğiniz, iç içe olacağınız yönetici seçeceksiniz. Dolayısıyla birtakım ideolojik kalıplarla, ön yargılarla hareket etmek, bu şehrin geleceğine bir katkı sağlamaz. O yüzden adaylara bakın, adayların kapasitelerine bakın, adayların tecrübelerine bakın, yapıp yapamayacaklarına bakın ona göre karar verin. Benim düşüncem budur." ifadelerini kullandı.

"Gençler şu anda bizim klasik siyasetle pek ilgilenmiyorlar"

Hiç kimsenin oyunun, bir partinin cebinde olmadığını da ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Seçmen artık bilinçlendi. Bu bizim için de geçerli. AK Parti için de CHP için de HDP için de bütün siyasi partiler için de... İletişim kanalları çoğaldı. Özellikle gençler. Gençler şu anda bizim klasik siyasetle pek ilgilenmiyorlar. Onların ellerinde sosyal medya var, internet var, bu sosyal medya üzerinden sanal alemde her şeyi takip ediyorlar, ilgisiz filan da değiller. Kimin ne söylediğini kimin ne yapmaya kabiliyeti olduğunu da takip ediyorlar."

"HDP seçmenine yönelik, onları ikna etme adına bir çalışmanız olacak mı?" şeklindeki soru üzerine Yıldırım, şu cevabı verdi:

"Özellikle HDP'ye yönelik bir çalışma yapmayı düşünmüyorum. Ben İstanbul'un bütününe hitap eden bir kampanya yürüteceğim. Yol, trafik sorunu, HDP'ye oy verenin de sorunu, CHP'ye oy verenin de sorunu, AK Parti'ye oy verenin de İYİ Parti'ye veya Saadet Parti'sine, Vatan Partisi, DSP herkesin sorunu. Dolayısıyla orada bir ayrım yapamazsınız ki. Hizmette siyaset olmaz. Benim bugüne kadar yaptığım işlerde bunu gördüm. Seçimde siyaset yaparsınız, kampanyanızda siyasetiniz neyse, partinizin ilkeleri neyse bunları savunursunuz ama seçim gününden sonra artık siyaset bitmiştir, hizmet başlamıştır, hizmette de siyaset olmaz. Herkesin ayağına hizmeti götüreceksiniz."

Yıldırım, siyasette memnun olmayanların sayısını azaltmanın önemli olduğuna dikkati çekti:

"Depremle ilgili iki önemli konu var. Biri dönüşüm, iki toplanacak alan."

İmar barışı ve sorunlu yapılar

Plan - tadilat dosyaları birinci gündem olmayacak. Ismarlama ve sipariş üzerime imar planı olmayacak. Şehirciliği esas alan dönüşümden bahsediyoruz. Binaların yenilenmesi kurallara göre yapılacak.

- Modern şehircilik anlayışına göre değişim yapılacak.

- Değişimi zorla değil rızayla gerçekleştireceğiz.

- İmar barışının amacı yapı stoğunun fotoğrafını çekmek.

- Bina çürük ise bu binayı yenile diyeceğiz.

Yatay ve dikey mimari tartışması

İstanbul geçen yıldan itibaren eksi göç veriyor. İstanbul'un nüfusu 60 bin azaldı. Yapılan bu yüksek binalar yapıldı. Önemli olan bundan sonraki bakış açısı. Bundan sonra dikey yapılaşma yok.

Tanzim satış noktaları

Meseleye bütüncül bir bakış getirmek gerekiyor. Yaşanan sebze - meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar belirli mevsimler şartlardan kaynaklanıyor. Esas olan piyasanın kendi şartlarında oluşması.

Amacımız sebze – meyve satana rakip olmak değil.

Üretici ve perakendeciyi buluşturacağız.

İstanbul'un trafik sorunu

- Katlanabilir bir trafik akışı olacak.

- Toplu ulaşımı arttıracağız.

- Raylı sistemlerin payını yüzde 48'e çıkaracağız.

- Toplam 518 kilometre raylı sistem yapacağız.

Hayvan hakları

- Hayvan haklarıyla ilgili istifam öncesi komisyon kurulması için teklif verdim.

"200 metre yürüyen yeşile ulaşacak"

Binali Yıldırım’ın Yeşil İstanbul projesi ile 20 dere ıslah edilip çevresi yeşillendirilecek, en fazla 200 metre yürüyen herkes yeşile ulaşabilecek, İstanbul “Şehir Terasları” ile tanışacak.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, NTV yayınında Yeşil İstanbul projesini anlattı. Yıldırım’ın Yeşil Ağ projesi 20 İstanbul deresinin yeniden canlandırılması ve çevresinin yeşillendirilmesi ile İstanbul’da yeşil alanı iki katına çıkararak 55.5 milyon metrekareye yükseltecek. Yıldırım, “İstanbul’da yapılaşma toplam alanın sadece 5’te biri. Dar uzun bir kuşak. Asıl sorun bu. İstanbul’un kuzeyi yeşil. İnsanlar bu yeşile erişemiyor. Yeşil koridorların amacı yeşille maviyi buluşturmak. 87 noktada kıyıda kesinti var. 400 kilomerelik bu alanı vatandaşın hizmetine açıyoruz” dedi.

20 koridor ile İstanbul’un nefes almasını sağlayacak olan projede en dar kesit 15 metreden az olmayacak. 5 metre dere, iki tarafında da 5’er metrelik yürüme ve bisiklet alanları olacak.

Yeşil ağ

20 dere kenarında toplam koridor uzunluğu:

398 kilometre. Yeşil koridorların genişliği 16 milyon metrekare.

Yeşil Ağ toplam büyüklük: 55.5 milyon metrekare

Kent ormanları ve semt parkları: Toplam 2 milyon metrekare

PARK200 ile semt parkları artıyor

Yıldırım’ın ilk kez açıkladığı PARK200 projesi ise İstanbullular’ı her 200 metrede bir yeşille buluşturma amacını taşıyor. İstanbul’un 7 ilçesinde 200 metrede parka ulaşamayan mahalleler var. Buralarda yaşayanlar başta olmak üzere her İstanbullu, en fazla 200 metre yürüyerek bir yeşil alana ulaşacak. PARK200 adı verilen bu projeyle semt parklarının sayısı tüm İstanbul'u saracak şekilde artacak.

HALİÇ KESİNTİSİZ YAŞAM KORİDORU



‘Kesintisiz Haliç’ ile Haliç’e dokunup ulaşamayan tüm mahalleler kıyıya ulaşabilecek. Haliç’in kıyı şeridi kesintisiz hale getirilecek. İstanbullular Haliç’i boydan boya hiçbir kesinti ile karşılaşmadan turlayabilecek.

ŞEHİR TERASLARI GELİYOR



Yeşil İstanbul’un en ilginç öğelerinden biri Şehir Terasları olacak. Yeşil Koridorların trafik engeline takıldığı yerlerde inşa edilecek olan platformlara ‘Şehir Terası’ adı verilecek. Mevcut ulaşım sistemine müdahale etmeden üretilecek şehir teraslarıyla İstanbul’a yeni bir yeşil hava katılacak. Trafik alttan akarken İstanbullular teras üstünde yeşilin keyfini çıkaracak. Bu platformlar ilçe ve mahalleleri birbirine bağlarken ulaşım hatlarına da kaliteli bir aktarma merkezi olarak hizmet verecek. Aynı zamanda dinlenme ve etkinlik mekanları olarak da işlevlendirilecek. İnsanların sevdikleriyle buluşup, sosyalleşebileceği, ramazan aylarında şehirsel ölçekte iftar organizasyonları yapılabilecek, spor etkinlikleri düzenlenebilecek kent mekanı olarak değer kazanacak.

Büyükdere Caddesi olduğu gibi korunacak. Bunun üzerinde yeşillendirilmiş teras yapılacak.



GIDA ÜSLERİ GELİYOR



Binali Yıldırım NTV yayınında gıda fiyatlarındaki dalgalanmanın önüne geçmek için Anadolu ve Avrupa yakasında kurulacak Gıda Üsleri’ni anlattı: Hallerde yüzde 20’nin üretici olması lazım. Ama bu durum böyle değil. Üreticiyle perakendeyiz Gıda Üsleri’nde buluşturacağız. Anadolu ve Avrupa Yakası’nda gıda üsleri olacak. Et, süt, balık ürünleri hepsi aynı yerde. Ağırlıklı olarak üreticiler olacak. Fiyatları makul düzeyde tutmanın yanısıra şehir içi trafiği de rahatlatacak. Çünkü her tür ürün için başka yere gidiyor araçlar. Bu da şehir içi trafiği artırıyor.



Gıda merkezinin içinde sebze meyve hali, et ve et ürünleri hali, süt ve süt ürünleri hali, kuru gıda hali, su ürünleri hali ve kesme çiçek hali yer alacak.