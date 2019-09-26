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Bina hasar tespiti nasıl yapılır? Hasarlı bina nasıl tespit edilir?

Son dakika İstanbul deprem haberi: Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Avcılar’da bir caminin minaresi yıkıldı. Depremin ardından 15 artçı sarsıntı yaşandı. İstanbul, Bursa ve Yalova’da okullar bir gün tatil edildi. Depremin ardından bazı binalarda hasarlar oluştu. Peki hasarlı bina nasıl tespit edilir? Bina hasar tespiti nasıl yapılır? Riskli yapı tespiti nasıl yapılır?

26 Eylül 2019 Perşembe 17:52
Bina hasar tespiti nasıl yapılır? Hasarlı bina nasıl tespit edilir?

Son dakika İstanbul deprem haberi: Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Avcılar’da bir caminin minaresi yıkıldı. Depremin ardından 15 artçı sarsıntı yaşandı. İstanbul, Bursa ve Yalova’da okullar bir gün tatil edildi. Depremin ardından bazı binalarda hasarlar oluştu. Peki hasarlı bina nasıl tespit edilir? Bina hasar tespiti nasıl yapılır? Riskli yapı tespiti nasıl yapılır?

Kamu binalarının 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli olarak tespit edilmesi mümkün müdür?

6306 sayılı Kanun kapsamında kamu binalarına da risk tespiti yapılması ve yapının riskli çıkması halinde ilgili tapuya risk şerhi düşülmesi ve akabinde ilgili mevzuatı çerçevesinde yıkılması mümkün olup, söz konusu binaların lojman türü yapılar olması halinde lojmanda oturan kiracıların Kanun kapsamındaki yardım ve desteklerden yararlanması mümkündür.

Bir parselde birden fazla yapı bulunması ve bu yapılardan bir kısmının riskli yapı olarak tespit edilmiş olması halinde, risk tespiti yaptırılmayandiğer yapılar Kanun kapsamında yıktırılabilir mi?

İlgili tapu müdürlüğünce, parsel üzerinde bulunan bütün yapılar için değil, sadece riskli olarak tespit edilen yapılar için tapu kütüğüne ‘riskli yapıdır’ belirtmesi işlenir. Tapuda bağımsız bölümlerin belli olmadığı bu gibi durumlarda, fiilen arsa üzerinde mevcut olan yapıların riskli yapı tespitinin bu yapıların maliklerince yaptırılması gerekmektedir. Yani, arsa paylı tapunun söz konusu olduğu hallerde arsa hissedarlarından herhangi birinin arsa üzerinde bulunan yapıların tamamının riskli yapı tespitini yaptırarak yıktırması söz konusu değildir.

Riskli bina hazırlanması için gereken belgeler neler?

Başvuru dilekçesi

Mülk sahibi tapu fotokopisi

Mülk sahibi nüfus cüzdanı fotokopisi

Takyidatlı dökümünüzün aslı

Başvuruda bulunan vekil ise vekalet örneği ve vekilin nüfus cüzdanı fotokopisi

Başvuruda bulunan şirket ise şirket resmi evrakları ve şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi

Riskli yapı tespit raporuna başvurmak için ödeme yapmalısınız! Bu belgeler ile birlikte riskli yapı tespiti yapacak lisanslı firmaya başvurmak ve başvuru için gerekli olan ücreti yatırmak gerekmektedir. Ödemeniz gereken yaklaşık ücreti hesaplayabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Döner Sermaye Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2016 yılı birim fiyatlarını kontrol edebilirsiniz. 

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 17:52
  1. Yalova
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Bina hasar tespiti nasıl yapılır
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