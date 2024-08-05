Bilirkişi heyetinden ikinci keşif! İşte Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun kaçak villası
Sarıyer'deki villasına 400 metre kaçak bölüm ilave eden Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun "imar kirliliğine neden olma" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya, bilirkişi heyetinin ikinci kez keşif yaparken çektiği fotoğraflar damga vurdu. 3 kişilik heyet tarafından çekilen fotoğraflarda, Mahiroğlu'nun kaçak villasında, dış kapı ve pencere işleri, tesisat alt yapısı, iç sıvaları, dış cephe kaplamalarının tamamlandığı tespit edildi.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bilirkisi-heyetinden-ikinci-kesif-iste-halk-tv-patronu-cafer-mahiroglunun-kacak-villasi-90097