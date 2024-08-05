  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tanrıverdi paşaya rahmet, müfterilere hidayet dileği ile!

Türkiye'de dev şirketlerin vergi ödemediği ortaya çıkmıştı! Coca Cola hakkında karar çıktı: 6 milyar dolar...

Netanyahu, arkasındaki 3 ülkeyi açıkladı!

O ülke Yunanistan'a baskı yapıp savaş gemilerini bölgeden çekti: Türk sahasına girin, kabloları döşeyin

Yatırımcılar şokta! Bitcoin ve Ethereum'da kumar oynadılar kabusa uyandılar

İsrail'i korku saldı! Lübnan sınırında olağanüstü savaş hazırlığı

Akıl alır gibi değil! ABD ve İranlı yetkililerin gizli bir toplantıda bir araya geldiği iddia edildi

Çin ile internetten alışveriş yapanlar “Gerekli kararları aldık, yakında göreceksiniz" Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan önemli açıklamalar

5 Ağustos 2024: Günün Âyet ve Hadisi

5 Ağustos 1826: Şânîzâde Mehmed Atâ’ullâh'in vefatı (Vakanüvist)
Gündem Bilirkişi heyetinden ikinci keşif! İşte Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun kaçak villası
Gündem

Bilirkişi heyetinden ikinci keşif! İşte Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun kaçak villası

Yeniakit Publisher
2024-08-05 12:15:00 -
Bilirkişi heyetinden ikinci keşif! İşte Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun kaçak villası

Sarıyer'deki villasına 400 metre kaçak bölüm ilave eden Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun "imar kirliliğine neden olma" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya, bilirkişi heyetinin ikinci kez keşif yaparken çektiği fotoğraflar damga vurdu. 3 kişilik heyet tarafından çekilen fotoğraflarda, Mahiroğlu'nun kaçak villasında, dış kapı ve pencere işleri, tesisat alt yapısı, iç sıvaları, dış cephe kaplamalarının tamamlandığı tespit edildi.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bilirkisi-heyetinden-ikinci-kesif-iste-halk-tv-patronu-cafer-mahiroglunun-kacak-villasi-90097

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yahya

İstanbul büyükşehir belediyesinin gözü var görmüyor kulağı var duymuyor iyi yaptığı şeyde suya tarihi zam hersey güzel oluyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23