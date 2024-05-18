Bilim adamları tespit etti! Organ nakli sonrası inanılmaz sonuç

ABD’li bilim insanları organ nakli ile ilgili çarpıcı bir araştırmaya imza attı. Colorado Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, organ nakli olanların kişiliğinde değişim olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları incelediği 47 organ naklinin 23’ünde nakil olanların yüzde 89’unun kişiliğinde değişim olduğu ortaya koyuldu. İncelenen nakillerin 23’ü kalp nakli olurken 24’ünü ise diğer organ nakilleri oluşturdu.

ABD'de bilim insanları organ nakli olan insanların kişiliklerinde değişim tespit edildiğini duyurdu. Bilim insanları sadece kalp nakli olanlarda değiş diğer organ nakillerinde de kişilik değişiklik olduğunu ve nakille birlikte tüm vücutta hücrelerin etkilendiği tespit edildi.

Çalışmada yer alan araştırmacılar, "İki grup arasındaki benzerlikler, kalp nakli alıcılarının nakil sonrasında yaşadıkları kişilik değişikliklerinin benzersiz olmayabileceğini, aksine bu tür değişikliklerin herhangi bir organın naklinden sonra meydana gelebileceğini göstermektedir" diyor.

MÜZİKTEN NEFRET EDEN KİŞİ MÜZİK TUTKUNU OLDU

Organ nakli sonrası kişilik değişimi son dönemde tartışılan bir konu olurken daha önce bunu kanıtlayan vakalar ortaya çıkmıştı. İngiltere’de klasik müzikten nefret eden bir kişi, bir müzisyenin kalbini aldıktan sonra müzik tutkunu oldu.

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Başka bir vakada, 45 yaşındaki bir adam, 17 yaşındaki bir çocuğun kalbini aldığından beri kulaklık takmayı ve yüksek sesle müzik dinlemeyi sevdiğini belirtti. Bunun, nakilden önce hiç yapmadığı bir şey olduğunu da dile getirdi.

Nakledilen organın hücreleri beklenen işlevi yerine getirirken, aynı zamanda vücudun başka yerlerinde de rol oynuyor. Birçok organ ve hücreleri, vücudun başka yerlerinde etkisi olan hormonları veya sinyal moleküllerini de salgılarken, kalbin en çok kişilik değişiklikleriyle ilişkili olduğu görüldü.

Dolayısıyla, orijinal organdan farklı baz düzeyde hormon ve peptit üretimine sahip olabilen donör organ, salgıladığı maddeler aracılığıyla alıcının ruh halini ve kişiliğini değiştirebiliyor.