Bilecik'ten Fransa'ya 700 ton 'salyangoz dolması' ihraç ediliyor

Türkiye'nin dört bir tarafında doğadan canlı olarak toplanan "Helix lucorum" türü kara salyangozları, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki tesiste ön işlemden sonra Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaya gönderiliyor.

1989 yılında kurulan Menetrel Gıda firması, Bandırma ve Bilecik'te olmak üzere iki tesisinde salyangoz dolmaları üzerine hizmet veriyor.

70 çalışanından 66'sı kadın olan fabrikada, titiz bir şekilde çok sayıda işlemden geçirilen salyangozlar, özel formül, baharat ve soslarla Fransa'da ara ve ana öğünlerde sıklıkla tercih edilen dolmalar haline getiriliyor.

Bu yıl yoğun bir sezon geçirdiklerini belirten fabrika müdürü Yılmaz Akın, "İnanıyorum ki ham maddede sıkıntı yaşamayacağız. Tek umudumuz daha fazla sipariş alabilmek. Fransa'dan da dünyanın çeşitli ülkelerine giden bu salyangozları, Türkiye'den göndermek gurur verici." dedi.

"Yıllık 700 ton bir satış gerçekleştirdik ve şimdiye kadar satışla ilgili bir sıkıntı yaşamadık." diyen Akın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü yabancı ortağımız aynı zamanda Avrupa'daki en büyük salyangoz tedarikçisi. Firmanın çok fazla kalite kontrol ve pazarlama ağı var. Hem kalite konusunda hem de pazarlama konusunda biz elimizden geleni yapıyoruz."

Firmada şu anda çalışan 70 kişiden sadece 4'ünün erkek olduğuna değinen Akın, "Geri kalan personelimizin tamamı kadın. Kadınlarla çalışmak çok zevkli. Çok temiz ve kaliteli ürünler üretebiliyoruz. Sabırla yorulmadan üretiyorlar. Ekonomiye çok büyük katkı sağlıyorlar. Hem aile hem de ülke ekonomilerine katkıları var." diye konuştu.

Günde 2 ton civarında et salyangoz dolmasına dönüştürülüyor

Akın, doğadan toplanan salyangozun sofraya gelinceye kadar geçtiği aşamalarla ilgili şunları kaydetti:

"Doğadan toplanan canlı salyangozlar firmamıza gelir. Salyangozlar burada ön çalışmalardan geçirilir. Ön haşlamalar yapılır. Daha sonra et kabuktan çıkarılır. Et kabuktan çıkarıldıktan sonra bağırsaklar makas yöntemiyle kesilir. Bunun hepsini tek tek kadınlar gerçekleştiriyor. Kabuklar Bandırma'daki tesise gönderiliyor. O kabuklar orada özel bir proseste temizleniyor ve kullanılmak üzere tesisimize geri geliyor. Etler de burada boylanıp kalibre ediliyor ve tekrar kabuklara yerleştiriliyor. Şoklandıktan sonra haziran-temmuz ayından sonra dolma yapılmak üzere şu anki sezonu bekler. Depolarımızdaki etler kazanlarımızda yaklaşık 1-2 saat arasında özel formül baharatlarla pişirilir. Günde 2 tonun üzerinde et pişirebiliyoruz. Günde 2 ton civarında eti burada salyangoz dolmasına dönüştürüp, şoklayıp, paketleyerek yurt dışına satıyoruz."

Salyangoz etinin protein ve potasyum değerinin çok yüksek olduğunu dile getiren Akın, "Omega 3 yönünden somon balığına eş değer ve üzerinde olduğunu biliyorum. Eti kabuğa yerleştirdikten sonra içine bol miktarda sarımsak, maydanoz, acı biber ve tereyağı olan karışımı da koyduğumuzdan enerji verici de bir ürün." diye konuştu.

"Sattıkları ürün bizim salyangozumuz"

Akın, salyangoz dolmasının her ne kadar bir Fransız yemeği olarak düşünülse de asıl üretim yerinin Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Onlar sadece bizden giden ürünleri 12'li, 48'li ve 60'lı paketlere koyup satıyorlar. Sattıkları ürün bizim salyangozumuz. Biz bunu biliyoruz. Bu işi yapmaktan zevk duyuyoruz. Bu ürün marketlerde ve büyük toptan marketlerde satılıyor. Dondurulmuş ürün olarak satışı yapılabiliyor." diye konuştu.

9 yıldır firmada çalışan İmalat Sorumlusu Esra Erol ise 5 ayrı kalibrede hazırlanan ürünün kabuğu ve içindeki etin gramajlarının kontrollerini yaptıklarını anlatarak, "Fransa'nın tükettiği bu ürünler bizim kadınlarımızın elinden çıkıyor." dedi.

Kaynak: AA