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Aktüel Bilecik'te sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Aktüel

Bilecik'te sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 12:32:01 -
Bilecik'te sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğütçük köyünde devriye sırasında Sabahat Dere mevkisindeki ormanlık alanda hareketlilik fark etti.

Bölgeyi çevreleyen ekipler, sit alanında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen H.T, V.S, M.A, M.Y. ve A.İ'yi harita, dedektör, jeneratör, 5 kilo amonyum nitrat ve 17 dinamit lokumuyla suçüstü yakaladı.

Sabah saatlerinde İstanbul'dan ilçeye geldikleri belirlenen zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şüpheliler hakkında "izinsiz kazı yapmak" ve "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.​​​​​​​

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