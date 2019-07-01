Bilecik’te Ankara Ekspresi heyecanı

Yedi sene sonra yeniden raylara dönecek olan efsane tren Ankara Ekspresinin Bilecik’teki 2 istasyonda duracak olması vatandaşları heyecanlandırıp mutlu etti.

Haydarpaşa Garı’nda Yüksek Hizlı Tren (YHT) projesi kapsamında son seferini 31 Ocak 2012 günü gerçekleştiren Ankara Ekspresi, 7 buçuk yılın ardından ilk seferini 5 Temmuz günü gerçekleştirecek. Trenin 4 pulman, 4 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluştuğunu belirtilerek, trenin 230 pulman, 80 yataklı yolcu kapasitesine sahip olduğu söylendi. Ankara Ekspresi, Ankara ve Halkalı’dan her gün saat 22.00’de hareket edecek.Sincan, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Sögütlüçeşme, Bakırköy’de duruşu olan trenin seyahat süresi, Ankara-Halkalı arasında 8 saat 44 dakika, Halkalı-Ankara arasında 9 saat olacak.

Öte yandan tren Bilecik ve Bozüyük ilçesi olmak üzere kentte 2 istasyonda durarak, yolcu indirip, bindirecek.