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Bilal Çiloğlu'dan Avrupa üçüncülüğü

Avrupa Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, bronz madalyanın sahibi oldu.

27 Nisan 2018 Cuma 21:57
Bilal Çiloğlu'dan Avrupa üçüncülüğü

İsrail'de süren Avrupa Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 73 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Bilal Çiloğlubronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tel Aviv kentindeki şampiyonada bugün kadınlarda 1, erkeklerde de 3 milli sporcu mücadele etti.

Erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, ilk turu maç yapmadan geçerek, ikinci tura yükseldi. Milli judocu, bu turda İtalyan rakibini altın skorla, üçüncü turda da İsrailli rakibini waza-ari puanıyla mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İsveçli rakibine yenilen Bilal Çiloğlu, repesajda Ukraynalı rakibini altın skorla geçerek, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Bronz madalya müsabakasında Belaruslu Vadzin Shoka'yı waza-ari puanıyla yenen Bilal Çiloğlu, üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Erkekler 81 kiloda İlker Güldüren ise üçüncülük mücadelesinde İtalyan Antonio Esposito'ya yenilerek 5. sırada kaldı.

Kadınlar 63 kiloda Büşra Katipoğlu ve erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, rakipleri karşısında başarılı olamadı ve elendi.

Avrupa Şampiyonası'nın son gününde yarın 3 Türk sporcu tatamiye çıkacak.

Kadınlar +78 kiloda Kayra Almira Sayit ve Sebile Akbulut, erkekler 90 kiloda ise Batuhan Efemgil, madalya arayacak.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 21:57
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