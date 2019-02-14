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Biga’da başarılı sporcular ödüllendirildi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Kaymakamı Mustafa Can, sportif faaliyetlerde başarılı olan sporcularla kahvaltıda bir araya geldi.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:20
Biga’da başarılı sporcular ödüllendirildi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Kaymakamı Mustafa Can, sportif faaliyetlerde başarılı olan sporcularla kahvaltıda bir araya geldi.


Bir restoranda düzenlenen kahvaltıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, Beden Eğitimi öğretmenleri ve sporcular katıldı. Kaymakam Can burada yaptığı konuşmada, " İlçemiz, eğitimin belirli bir kısmının yanında sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde ve yarışmalarda sizler sayesinde çok iyi konuma geliyor. İnşallah daha iyi seviyeye gelecek. Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İçdaş Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Safiye Elbi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi futsal, voleybol ve hentbolda il birinciliği aldılar. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İnşallah bu başarıları hedef büyüterek katlanır. Uluslararası anlamda yetişmiş sporcular olarak bizleri gururlandırdınız. Sizlerin, okul ortamlarının dışında da gerek spor anlamında gerek sanatsal aktivitelerde faaliyet gösterebilmeniz, yeteneklerinizi geliştirebilmeniz adına her türlü ortamı oluşturmaya gayret edeceğiz. Yakın bir zamanda gençlik merkezimizi açacağız. Burada antrenmanlarınızı en güzel şekilde gerçekleştireceksiniz" dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen’de başarının tesadüf olmadığını vurgulayarak, " Sanatsal,sportif ve akademik anlamda çok önemli bir yerdeyiz. Bunu sağlayan okul müdürlerimize, öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sizleri de tebrik ediyorum. İnşallah bu başarınız geleneksel hale gelir. Bir yerde emek varsa karşılığı mutlaka olur. Umarım bundan sonraki süreçte de bölgede de aynı başarıları sağlarsınız. Biga sizden çok şey bekliyor" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:20
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