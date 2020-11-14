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Aktüel Biden, Trump'tan ABD'de hızla artan Kovid-19 vakalarına karşı acil harekete geçmesini istedi
Aktüel

Biden, Trump'tan ABD'de hızla artan Kovid-19 vakalarına karşı acil harekete geçmesini istedi

Yeniakit Publisher
2020-11-14 05:17:04 -
Biden, Trump'tan ABD'de hızla artan Kovid-19 vakalarına karşı acil harekete geçmesini istedi

NEW YORK (AA) - ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, 20 Ocak 2021'e kadar başkanlık koltuğuna oturamayacağını hatırlatarak Donald Trump yönetiminden, ülkede hızla artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı acil harekete geçilmesini istedi.

Biden, Kovid-19 ile mücadele için oluşturduğu ekibiyle bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada, artan vakalar nedeniyle sağlık çalışanları ve hastanelerin giderek büyüyen bir baskıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

ABD'li ilaç firması Pfizer'ın Kovid-19 aşısı her ne kadar olumlu bir gelişme olsa da ülke genelinde aşı yapılmasının aylar süreceğini belirten Biden, "Bu kriz için acil bir federal müdahale gerekli ama ne yazık ki uzun süredir yok. Ben başkan seçildim ama seneye kadar başkan değilim. Salgın takvimdeki tarihe bakmıyor, süratle yayılıyor. Yönetimin hemen harekete geçmesi gerek." dedi.

Biden, Amerikan halkına ise sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak kendi üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri çağrısı yaptı.

ABD'de ikinci dalga Kovid-19 salgınında son bir haftadır her gün 100 binden fazla vaka tespit ediliyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"e göre, ABD'de koronavirüse yakalanan kişi sayısı 11 milyonu geçerken 249 binden fazla kişi hayatını kaybetti.


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