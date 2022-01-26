Biberiye çayı faydaları nelerdir? Biberiye çayı nasıl yapılır?

Biberiye çayı, yapıldığı biberiye bitkisinden aldığı güç sayesinde tam bir vitamin ve mineral deposudur. İçinde B1, B6, B12 gibi B grubu vitaminleri başta olmak üzere, C, D, E ve K vitaminleri bulunuyor. Bunun yanında demir, kalsiyum ve fosfor mineralleri bakımından da en zengin içecekler arasında yer alıyor.

Biberiye çayının faydaları neler?

Sindirime yardımcı oluyor. Kabızlık ve hazımsızlık gibi problemleri önlüyor.

Hafızayı güçlendiriyor ve konsantrasyonu artırıyor.

Biberiye çayının buharını solumak baş ağrısına iyi geliyor. Uzmanlar özellikle migreni olanlara biberiye çayı tüketmeyi öneriyor.

Biberiye tam bir antioksidan kaynağı olarak biliniyor. Bu özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kanser riskini azaltıyor, özellikle meme kanseri riskini büyük ölçüde azaltıyor.

Güçlü antiseptik özelliği ile ağızda meydana gelen yaraları iyileştiriyor.

Regl döneminde ağrılara iyi geliyor. Biberiye güçlü bir adet söktürücü özelliği de taşıyor.

Yararlı bağırsak bakterilerini çoğaltıyor.

Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı oluyor.

Biberiye çayı nasıl hazırlanır?

Biberiye çayı nasıl demlenir?

1 fincan kaynamış suya, 1 çay kaşığı kurutulmuş biberiye koyun ve 5 dakika demlenmeye bırakın. Çayınızı süzüp içebilirsiniz. Dilerseniz içerisine limon ve bal da ilave edebilirsiniz.

Biberiye çayı ne zaman içilmeli?

Biberiye çayı aç mı tok mu içilir diye merak ediyorsanız önerilen kullanış biçimi tok karnına ve yemeklerden sonra içilmesidir. Fakat bu durum, rahatsızlığın türüne göre değişim gösterebilir. Biberiye çayı aç karnına tüketildiği zaman, ağrı kesici etkisini daha yoğun olarak göstermektedir.