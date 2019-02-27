Beyoğlu’nda ‘Hırvatistan-Türkiye’ sergisi açıldı

Hırvat Ressam Miljenko Bengez’in eserlerinden oluşan ‘Hırvatistan ve Türkiye Akdeniz Bağlantıları’ sergisi Beyoğlu’nda sanatseverlerle buluştu. Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi salonunda açılan sergide 25 eser sergilendi.

Bugüne kadar yerli ve yabancı çok sayıda sanatçının paha biçilmez eserlerini sanatseverlerle buluşturan Beyoğlu Belediyesi, uluslararası bir sergiye daha ev sahipliği yaptı. Beyoğlu Belediyesi ile Hırvatistan İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğinde’‘Hırvatistan ve Türkiye Akdeniz Bağlantıları / Croatia & TurkeyMediterranean Connections’ sergisi düzenlendi.

Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası sergi salonunda gerçekleştirilen açılışa Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Dr. Ivana Zerec, Hırvat Ressam Miljenko Bengez ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Beyoğlu’nu anlatırken, farklı dinler, farklı diller, farklı renkler, bütün kültürler, yaşam, mutluluk. Beyoğlu bunu anlatıyor bize. Sanatçımız gerçekten bir kabiliyet, gerçekten bir sanatçı. Akdeniz’in o sıcaklığını, renkliliğini insanın içinde doğacak bütün güzelliğini tuvaline yansıtmış. Açıkçası benim içimde güller açtı. Dolayısıyla herkesi Beyoğlu Belediyesi sanat galerisine bu şahane sergiyi gezmeye davet ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezerek Hırvat Ressam Miljenko Bengez’den yapılan tablolar hakkında bilgi aldı.

Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonunda açılışı gerçekleştirilen sergide, Hırvat Ressam Miljenko Bengez’e ait 25 eser sanatseverlerle buluştu.