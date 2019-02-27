0553 313 94 23

Beyoğlu’nda ‘Hırvatistan-Türkiye’ sergisi açıldı

Hırvat Ressam Miljenko Bengez’in eserlerinden oluşan ‘Hırvatistan ve Türkiye Akdeniz Bağlantıları’ sergisi Beyoğlu’nda sanatseverlerle buluştu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:08
Beyoğlu’nda ‘Hırvatistan-Türkiye’ sergisi açıldı

Hırvat Ressam Miljenko Bengez’in eserlerinden oluşan ‘Hırvatistan ve Türkiye Akdeniz Bağlantıları’ sergisi Beyoğlu’nda sanatseverlerle buluştu. Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi salonunda açılan sergide 25 eser sergilendi.


Bugüne kadar yerli ve yabancı çok sayıda sanatçının paha biçilmez eserlerini sanatseverlerle buluşturan Beyoğlu Belediyesi, uluslararası bir sergiye daha ev sahipliği yaptı. Beyoğlu Belediyesi ile Hırvatistan İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğinde’‘Hırvatistan ve Türkiye Akdeniz Bağlantıları / Croatia & TurkeyMediterranean Connections’ sergisi düzenlendi.


Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası sergi salonunda gerçekleştirilen açılışa Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Dr. Ivana Zerec, Hırvat Ressam Miljenko Bengez ve çok sayıda sanatsever katıldı.


Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Beyoğlu’nu anlatırken, farklı dinler, farklı diller, farklı renkler, bütün kültürler, yaşam, mutluluk. Beyoğlu bunu anlatıyor bize. Sanatçımız gerçekten bir kabiliyet, gerçekten bir sanatçı. Akdeniz’in o sıcaklığını, renkliliğini insanın içinde doğacak bütün güzelliğini tuvaline yansıtmış. Açıkçası benim içimde güller açtı. Dolayısıyla herkesi Beyoğlu Belediyesi sanat galerisine bu şahane sergiyi gezmeye davet ediyorum” dedi.


Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezerek Hırvat Ressam Miljenko Bengez’den yapılan tablolar hakkında bilgi aldı.


Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonunda açılışı gerçekleştirilen sergide, Hırvat Ressam Miljenko Bengez’e ait 25 eser sanatseverlerle buluştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 09:08
  1. sergi
  2. sanat
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Ali Kılıç’tan Fındıklı’ya yaşam evi müjdesi
    1. Başkan Ali Kılıç’tan Fındıklı’ya yaşam..
    2. Hocalı Katliamı 27. yıldönümünde..
    3. Hindistan haber ajansı ANI, Hindistan..
    4. Boşanmanın çocuklar üzerine etkisine..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sporculara..
    6. Halk Oyunları İl Temsilciliğinden Vali..
    7. Mısır’da 9 gencin idam edilmesine tepki
    8. AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı..
    9. İZKAPORT özel gece ile kutlandı
    10. Hindistan medyası, Hint ordusunun bir..
    11. Ölçü aletleri için elektronik başvuru..
    12. Bursa’da DEAŞ operasyonu: örgüt emiri..
    13. Balıkesir’de 37 kaçak Afgan göçmeni..
    14. Her işçi için aylık bin 618 TL destek
    15. Asya borsaları
    16. Bitlis’te "Kur’an-ı Kerim Tilaveti"..
    17. (Özel) Hasta yakını tarafından yolu..
    18. Aralıklı dişlere bonding ile son..
    19. Oğlunu öldüren baba ağlayarak savunma..
    20. Çeltik samanı göz ardı ediliyor
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız