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Beyne dair bilinmeyenler

Beyne dair bilinmeyenleri sizler için araştırdık...

24 Ekim 2018 Çarşamba 17:47
Beyne dair bilinmeyenler

Duygu, düşünce ve davranışlarımız; beyinde bir terazi hassaslığında tartılarak ortaya çıkar. Tartının bir kefesinde beyin ön bölgesindeki "hipokampus" yani hafıza bulunur. Diğer kefesinde beyin alt bölgeleri, özellikle korku, heyecan gibi duyguların şiddetini ayarlayan amigdala yer alır.

Beynimize dışarıdan bir uyarı geldiğinde 5 duyu ile alınan bilgiler beynin ön bölgesinde toplanır. Buradan ilgili birimlerle bilgi alış verişinde bulunarak kendine uygun tepkiyi ortaya koyar.

BÜTÜN MESELE ORADA

Eğer beyin ön bölgesi sağlıklı durumda ise verilen tepkiler, sağlıklı mantıklı olacaktır.

Eğer beyin ön bölgesinde bir sorun varsa beyinden verilen tepki, sorun ölçüsünde “sorunlu” yani hastalıklı olacaktır.

BEYNİMİZİN BEYNİ

Mesela öfke anında kızarma, terleme, çarpıntı gibi belirtiler; hipotalamus’un beden kontrolü sonucu gerçekleşir. Amigdala duygusal şiddetin ne olacağını belirler. Beyin ön bölgesi, verdiği tepkinin sonucunu hipotalamus’a ayrıca bildirerek amigdala’dan gelen bilginin şiddetini ayarlar. Beyin ön bölgesi bir başka deyişle "beynimizin beyni" sorunlu ise amigdaladan gelen belleğe ait duygusal tepkinin şiddeti, hipotalamus aracılığıyla bedene doğrudan yansıtılır. Panik atakta görülen çarpıntı vb. beden ile ilgili yakınmalar buna iyi bir örnektir.

DEPRESYON BU

Beyin ön bölgesi, amigdala’ya bas­kı­la­yı­cı me­saj­lar gön­de­re­rek duy­gu­lar­la de­ğil man­tık­lı yön­den ka­rar ve­ril­me­si­ni sağ­lar. Bu bas­kı or­ta­dan kal­kar­sa amigdala et­kin ha­le ge­lir ve dep­res­yo­n gibi duyguların ağırlıkta olduğu hastalıklara meyil artar.

AMAN DENGEYİ BULUN

Kısaca, beyin ön bölgesinin zayıflaması ve amigdalanın güçlenmesi sonucu bozulan beyin dengesi, hipotalamusun amigdala bombardımanı altında kalmasına sebep olur. Sürekli hipotalamus hiperaktivitesi yaratacak bu durum, insanlarda gelişen kronik hastalıkların gerginlik, üzüntü, gam, stres etkisiyle nasıl oluştuğunu açıklıyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 17:47
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